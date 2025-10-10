لحظة عاطفية.. جيش الاحتلال يستعد لاستعادة المحتجزين من قبضة حماس بعد اتفاق غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه يستعد لعودة الرهائن الموجودين في قطاع غزة بقبضة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد إيفي ديفرين إن جيش الاحتلال مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اليوم، بعد أكثر من عامين من العمليات المكثفة في غزة، يستعد جيش الدفاع الإسرائيلي أخيرا لاستقبال الرهائن الـ48 المتبقين.

وأضافت ديفرين "إنها لحظة عاطفية لشعب إسرائيل ولقوات جيش الدفاع الإسرائيلي الذين قاتلوا وعملوا على مدى العامين الماضيين بشجاعة وإقدام وتفان".

ووافقت حكومة الاحتلال على خطة وقف إطلاق النار في غزة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ اليوم الجمعة في تمام الثانية عشرة ظهرا.

وقال مسئول كبير بأن الولايات المتحدة سترسل 200 جندي إلى الشرق الأوسط لمراقبة تنفيذ الخطة، ولكن "لا نية لدخول أي قوات أمريكية إلى غزة".

ويتضمن اتفاق غزة إطلاق سراح جميع الرهائن، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة وإطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين.