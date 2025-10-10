اليوم.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ لمدة 12 ساعة

​أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة بلطيم، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 7 صباح اليوم التالي السبت، ولمدة 12 ساعة.

​وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نتيجة أعمال التطهير بالخزان الأرضي بمحطة مياه بلطيم، ما يؤدي إلى توقف محطة مياه بلطيم وانقطاع المياه عن مركز ومدينة بلطيم.

​وطالبت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها، يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي