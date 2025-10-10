قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
183 مرشحًا أجروا الفحص الطبي لإنتخابات مجلس النواب في المنيا
حزب السادات: مصر تثبت مجددا أنها ضمير الأمة العربية
نتنياهو يصل إلى تل هشومير للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال الرهائن
رسميا اليوم| انطلاق حجز شقق الإسكان الفاخر 2025 .. ورابط تحميل كراسة الشروط
تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل
تفاصيل الطرح الجديد لوحدات "جنة" و"سكن مصر".. كم تبلغ أسعار الشقق؟
برلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل
خنقا بالغاز .. مصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام منزلهن في المنوفية
أسيوط .. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط
غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
تل أبيب تنهي عمليتها العسكرية في غزة وتعلن بدء مرحلة ما بعد حماس
برئاسة محمد أبو العينين.. برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بإتفاق وقف إطلاق النار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | كيف يمكن للطعام أن يفيد المزاج؟.. طريقة تقليل دهون البطن العنيدة .. طرق علاج أنواع الصداع

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

شيماء سيف لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

الصحة النفسيةفي اليوم العالمي للصحة النفسية.. كيف يمكن للطعام أن يفيد المزاج؟

الانزلاق الغضروفيالديسك.. أسباب وأعراض الانزلاق الغضروفي والوقاية منه

الصداع

ما هي أنواع الصداع وكيفية علاجها؟.. كل ما تود معرفته للشفاء

دهون البطنكيفية تقليل دهون البطن العنيدة مع 3 تغييرات في نمط الحياة

الشهر الخامس

الشهر الخامس للحامل خطوة بخطوة .. نصائح ومحظورات في الغذاء

المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات شيماء سيف اليوم العالمي للصحة النفسية المزاج الانزلاق الغضروفي الصداع دهون البطن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ارشيفية

الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

وكيل صحة كفر الشيخ

وكيل صحة كفر الشيخ يشارك في انتخابات نقابة الأطباء | صور

جانب من الفعاليات

"مصر جميلة" برنامج يفتح نوافذ الإبداع أمام شباب الوادي الجديد

محافظ المنيا خلال الجوله

مجلس الوزراء: المنيا تمثل 50% من إجمالي المستهدفين بالمرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحى الشامل

بالصور

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

اختبار تصادم يتسبب في استدعاء أكثر من 135 ألف سيارة هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

