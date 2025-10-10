في اليوم العالمي للصحة النفسية.. كيف يمكن للطعام أن يفيد المزاج؟

يصادف ١٠ أكتوبر اليوم العالمي لـ الصحة النفسية، غالبا ما نسمع أن التغذية مهمة لصحتنا البدنية، ولكن هل تعلم أنها تؤثر أيضا على الصحة النفسيةو العقلية؟ ارتبطت التغذية بالسلوك والمزاج وعلاج الأمراض العقلية.

وجدت الدراسات أن النظام الغذائي المعالج للغاية يمكن أن يعرضنا لخطر أكبر للإصابة بالقلق أو الاكتئاب، يشمل النظام الغذائي المعالج للغاية الأطعمة الغنية بالسكر والدهون والصوديوم ومنخفضة المنتجات والحبوب الكاملة وغيرها من الأطعمة الصحية الكاملة.

تتواصل الأمعاءو الدماغ مع بعضهما البعض، أظهرت الأبحاث وجود صلة بين صحة الأمعاء والصحة العقلية.

على سبيل المثال، تنتقل أوميغا 3 - الدهون الصحية التي لا يستطيع جسمك إنتاجها بمفردها - عبر الجهاز الهضمي، وتنتقل إلى الدماغ وتتفاعل مع الجزيئات المرتبطة بالمزاج داخل الدماغ. أظهرت الدراسات بعض التحسينات للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى عندما يتناولون أوميغا 3، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

يشارك فيتامين ب 6 في إنشاء الناقلات العصبية (المواد الكيميائية التي تستخدمها الأعصاب للتواصل)، والتي تنظم المزاج.

وجدت الأبحاث أن فيتامينات المجموعة ب قد تفيد المزاج لدى كل من الأفراد الأصحاء والمعرضين للخطر.

يمكن أن تؤثر خيارات الطعام على مزاجك وحتى خياراتك الغذائية المستقبلية.

تناول ما يكفي من الأطعمة الصحيحة على مدار اليوم يدعم الطاقة والتركيز والتفكير والنوم.

إذا كان جسمك لا يحصل على العناصر الغذائية المناسبة، فقد تبدأ في التوق إلى بعض الأطعمة. قد يؤدي تناول الأطعمة السكرية إلى حل الرغبة الشديدة على المدى القصير ولكنه سيؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، يليه بعد فترة وجيزة انخفاض، مما يسبب بدوره المزيد من الرغبة الشديدة على مدار اليوم. يمكن أن تؤثر هذه الدورة سلبا على المزاج، وتقلل من مستويات الطاقة وتزيد من القلق.

ست طرق لتحسين نظامك الغذائي ودعم الصحة النفسية

يرتبط النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، الذي يتضمن الفاصوليا والمكسرات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون والخضروات والحبوب الكاملة، بانخفاض أعراض الاكتئاب وتحسين نوعية الحياة.

فيما يلي بعض الطرق لدمج نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي لدعم صحتك العقلية:

أضف لونا إلى طبقك: تحدى نفسك لإضافة قطعة من الفاكهة أو الخضار في كل وجبة أو وجبة خفيفة تتناولها. قم بتغيير الخبز والمعكرونة إلى خيارات الحبوب الكاملة. دقيق الشوفان أو خبز القمح الكامل أو معكرونة القمح الكامل أو مقرمشات القمح هي خيارات جيدة. أضف المكسرات غير المملحة كوجبة خفيفة أو إلى السلطات. جرب اللوز والجوز والفستق. اصنع عشاء نباتيا واحدا في الأسبوع عن طريق التخلص من اللحوم وإضافة الفاصوليا كمصدر للبروتين. قلل من تناول السكر عن طريق الحد من الصودا والحلويات إلى الحلويات العرضية. جرب السمك! جرب سمك السلمون أو السردين أو الأنشوجة لزيادة أحماض أوميغا 3 الدهنية.

