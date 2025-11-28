فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا يحذرون من تبعات هجمات المستوطنين

أصدر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بيانا أدانوا فيه ، التصاعد المقلق في الاعتداءات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

و قال الوزراء في بيان مشترك للوزراء أن هجمات المستوطنين المستمرة تزرع الرعب بين السكان الفلسطينيين وتعرقل جهود السلام، مؤكدين أن هذه الأعمال تقوض بشكل مباشر الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا البيان إلى حماية المدنيين في الضفة الغربية وضمان أمنهم، مشددًا على أن تصاعد أعمال العنف المستوطني يمثل تهديدًا واضحًا لجهود حل النزاع.

كما رحب الوزراء بالموقف الواضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعارض أي خطوات أحادية لتوسيع المستوطنات أو ضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدين ضرورة الالتزام بالقانون الدولي ووقف أي محاولات لتغيير الوضع القائم بالقوة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا مستمرًا في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، بما يشمل اقتحامات المنازل، هجمات على المزارعين، وحرق الأراضي الزراعية، ما يزيد من حدة التوتر بين الفلسطينيين والمستوطنين.