قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية
الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل
السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يستهدف الضفة الغربية بغارات جوية

غارة اسرائيلية
غارة اسرائيلية
محمود نوفل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو شن سلسلة غارات استهدفت 7 مواقع في شمال الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم ،  أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، وسط فرض حظر للتجول وانتشار مكثف لقواته في أغلبية مناطق المحافظة.


ونقلت الوكالة عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة القول إن قوات الاحتلال تكثف مداهمتها منازل المواطنين الفلسطينيين في أغلب مناطق المحافظة، وتحتجز العديد منهم وتقتادهم إلى مراكز التحقيق الميداني، حيث زاد عدد المحتجزين حتى الآن عن 70 محتجزا؛ غالبيتهم من بلدة "طمون".


في حين نسبت الوكالة لمصادر في الهلال الأحمر القول إن طواقمها تعاملت مع 16 إصابة جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، ومن بينهم رجل مسن (85 عاما)، حيث نقلت 5 إصابات إلى المستشفى، فيما تم التعامل مع باقي الحالات ميدانيا.


وتشهد محافظة طوباس عدوانا واسعا ومتواصلا منذ منتصف ليلة أول أمس، حيث تشارك قوات كبيرة من الجيش برفقة جرافات.


وفي جنين، استشهد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص الاحتلال في بلدة "قباطية" جنوب المحافظة؛ ما يرفع عدد شهداءها الى 57 شهيدا، وذلك منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في 21 يناير الماضي.


وكانت قوات الاحتلال اقتحمت "قباطية" - أمس - ونشرت الفرق الراجلة في الشوارع، وفرق القناصة، وأطلقت الرصاص الحي وداهمت منزلاً وفتشته.

الجيش الإسرائيلي سلاح الجوي الإسرائيلي الضفة الغربية الهلال الأحمر محافظة طوباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة

المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات ورشة عمل "النساء إن حكين في السياسة"

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك بحلقة نقاشية حول المسيحية في زمن التحولات |صور

مؤتمر اصلاح وتمكين الإدارة المحلية

جلسة نقاشية حول تطوير البنية التحتية والخدمات من منظور اللامركزية بالتنمية المحلية

بالصور

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد