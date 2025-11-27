قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

هند الضاوي: مؤشرات خطيرة حول تحركات إسرائيلية غير معلنة في الضفة الغربية

إسراء صبري

تحدثت الإعلامية هند الضاوي، عن مشادة حادة وقعت داخل الكنيست الإسرائيلي، بعدما وجّه أحد الأعضاء اتهامات مباشرة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، متهماً إياه بدعم الإرهاب، الأمر الذي أدى إلى سجال لفظي حاد بينهما داخل الجلسة.
 

وأشارت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن النائبة الإسرائيلية لازيمي أعادت التذكير بمعلومات كانت قد أثارت جدل واسعاً قبل عام، حيث إنه أكدت الوزيرة الإسرائيلية، على أن سلوكيات سموتريتش وخطابه السياسي يغذيان التطرف داخل إسرائيل.
 

وكشفت هند الضاوي، أن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، كان موجوداً في الولايات المتحدة طوال فترة الحرب على غزة، موضحة أن الوزيرة الإسرائيلية أشارت إلى أنه يتلقى راتباً حكومياً رغم غيابه ومواقفه السابقة.وأضافت أن الوزيرة الإسرائيلية وجّهت انتقاداً لاذعاً لسموتريتش، متهمة إياه بأنه السبب في "الإرهاب الديني" داخل إسرائيل، وأنه يوظف الدين وموقعه الوزاري لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية.

وتابعت: "مجمل تلك التصريحات تكشف مؤشرات خطيرة حول الوضع الاسرائيلي في الضفة الغربية"، مشددة على ضرورة الانتباه لما قد يكون قيد الإعداد هناك، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة.
 

