وزير خارجية بلجيكا يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف عنف المستوطنين بالضفة الغربية

أكد وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر بريفو في تصريح صحفي "عنف المستوطنين الإسرائيليين تجاه المدنيين الفلسطينيين بالضفة بلغ أعلى مستوياته منذ عقدين".

وأدان عنف المستوطنين في الضفة بشدة، مضيفًا "ملتزمون بضمان تنفيذ الإجراءات التي قررتها حكومتنا".

وتابع "يجب أن يتوقف العنف في الضفة، ويجب التحقيق فيه واتخاذ إجراءات حازمة بشأنه".

وشدد بريفو أن الممارسات في الضفة تنتهك القانون الدولي، وتُهدد بعرقلة تنفيذ خطة غزة، وتُقوض حل الدولتين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أكد اليوم أنه يستعد لهدم 24 مبنى في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، بزعم أن ذلك لدواع "عملياتية ضرورية"، وهو ما سيؤدي إلى تهجير عشرات العائلات الفلسطينية من المخيم.