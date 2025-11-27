قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف صبحي يكشف لـ صدى البلد خطة تطوير منتخبات مصر من الناشئين إلى القمة
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
الخارجية الفلسطينية: إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة
توروب: جاهزون لمواجهة الجيش الملكي.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
فتح: قوات الاحتلال تنفذ حملات اعتقال واسعة لمئات الفلسطينيين بالضفة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
هاني حسين

قال الدكتور  ماهر النمورة متحدث باسم حركة فتح، إنّ ما تشهده الضفة الغربية حالياً «حرب حقيقية» تُشن ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، خصوصاً في شمال الضفة الغربية.

وأضاف النمورة في تصريحات مع الإعلامية ريهام إبراهيم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ محافظة طوباس استُبيحت منذ ساعات الصباح الباكر باقتحام العشرات من الآليات العسكرية والمجنزرات والجرافات، وفرض الاحتلال حظر التجول على المدينة ومخيم الفارعة وكافة القرى المحيطة.

وتابع، أنّ قوات الاحتلال بدأت بحملات اعتقال واسعة شملت المئات، حيث جرى اعتقال العشرات والاعتداء على آخرين بالضرب المبرح وتجميعهم في أماكن محددة.

وأوضح، أنّ الأخطر كان مساء اليوم عندما حاصرت قوات الاحتلال منزلاً وطالبت من داخله بالخروج وتسليم أنفسهم، لكن بعد تسليمهم بطاقاتهم الشخصية طُلب منهم العودة إلى مكانهم قبل إطلاق النار عليهم بشكل مباشر بقصد القتل، في تصفية جسدية مخططة جرت أمام العالم وفي بث مباشر.

وأكد النمورة أنّ ما حدث يشكّل جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية، مشيراً إلى أنّ حركة فتح تطالب بتوفير حماية حقيقية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لانتهاكات خطيرة، كان آخرها ما جرى في شمال الضفة ونتج عنه استشهاد عدد من المواطنين الذين لم يُعرف عددهم بعد.

غزة قطاع غزة الاحتلال اسرائيل الضفة الغربية

