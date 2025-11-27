فتح: قوات الاحتلال تنفذ حملات اعتقال واسعة لمئات الفلسطينيين بالضفة

قال الدكتور ماهر النمورة متحدث باسم حركة فتح، إنّ ما تشهده الضفة الغربية حالياً «حرب حقيقية» تُشن ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، خصوصاً في شمال الضفة الغربية.

وأضاف النمورة في تصريحات مع الإعلامية ريهام إبراهيم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ محافظة طوباس استُبيحت منذ ساعات الصباح الباكر باقتحام العشرات من الآليات العسكرية والمجنزرات والجرافات، وفرض الاحتلال حظر التجول على المدينة ومخيم الفارعة وكافة القرى المحيطة.

وتابع، أنّ قوات الاحتلال بدأت بحملات اعتقال واسعة شملت المئات، حيث جرى اعتقال العشرات والاعتداء على آخرين بالضرب المبرح وتجميعهم في أماكن محددة.

وأوضح، أنّ الأخطر كان مساء اليوم عندما حاصرت قوات الاحتلال منزلاً وطالبت من داخله بالخروج وتسليم أنفسهم، لكن بعد تسليمهم بطاقاتهم الشخصية طُلب منهم العودة إلى مكانهم قبل إطلاق النار عليهم بشكل مباشر بقصد القتل، في تصفية جسدية مخططة جرت أمام العالم وفي بث مباشر.

وأكد النمورة أنّ ما حدث يشكّل جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية، مشيراً إلى أنّ حركة فتح تطالب بتوفير حماية حقيقية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لانتهاكات خطيرة، كان آخرها ما جرى في شمال الضفة ونتج عنه استشهاد عدد من المواطنين الذين لم يُعرف عددهم بعد.