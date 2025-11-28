استشهاد مدير وكالة السودان للأنباء رفقة شقيقه داخل منزلهما

تقدم وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر، بعزاءه الحار في استشهاد تاج السر أحمد سليمان، مدير مكتب وكالة السودان للأنباء (سونا) بمدينة الفاشر، الذي اغتالته الميليشيا المتمردة داخل منزله مع شقيقه.

ونص العزاء الذي تقدم به الوزير:

ببالغ الحزن والأسى، أتقدم باسمي وباسم العاملين في وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بخالص التعازي في استشهاد الزميل تاج السر أحمد سليمان، مدير مكتب وكالة السودان للأنباء (سونا) بمدينة الفاشر، الذي اغتالته الميليشيا المتمردة داخل منزله بحي الدرجة، إلى جانب شقيقه، رحمهما الله.

وأضاف: ‏لقد كان الشهيد تاج السر مثالاً للإخلاص والتفاني في أداء رسالته الإعلامية، وظل ثابتاً على قيم ومبادئ مهنته في أصعب الظروف، وحتى لحظة استشهاده، وذلك بعد أن فُقد أثره عقب دخول الميليشيا المتمردة إلى المدينة.

وتابع: “‏أسأل الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أسرتهما وزملاءهما ومحبيهما الصبر والسلوان”.

وختم: “‏كما أسأل الله أن يفك أسر المأسورين والمفقودين من الزملاء الإعلاميين الذين اقتادتهم الميليشيا إلى معتقلاتها في مدينة نيالا، وأناشد المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين للاضطلاع بدورها في متابعة هذه القضية، والعمل على حماية الإعلاميين وضمان سلامتهم”.