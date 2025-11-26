تحطم طائرة مساعدات غذائية في جنوب السودان ومصرع طاقمها

لقي ثلاثة من أفراد طاقم طائرة تابعة لمنظمة الإغاثة الدولية «ساماريتان بيرس» مصرعهم، بعد تحطم طائرتهم في ولاية الوحدة بجنوب السودان أثناء نقل مساعدات غذائية لمتضرري الفيضانات.

وقال نائب مدير المنظمة في جنوب السودان، بيكرام راي، إن الطائرة التي كانت تشغل بواسطة شركة «ناري إير» كانت في رحلة لنقل طنين من الإمدادات الغذائية من العاصمة جوبا إلى مناطق تأثرت بالفيضانات وتقطعت بها السبل.

وأضاف راي: «وصل فريقنا إلى موقع الحادث، وببالغ الحزن نؤكد وفاة أفراد طاقم الطائرة الثلاثة»، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل مع السلطات المحلية لمعرفة أسباب الحادث ومتابعة إجراءات نقل الجثامين.

ويأتي الحادث بينما تواجه عشرات المناطق في جنوب السودان أوضاعاً إنسانية صعبة بسبب الفيضانات المتكررة التي أدت إلى نزوح آلاف السكان وقطع طرق الإمدادات.