بوتين: موسكو مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول أسلحة الردع
بعد تأهل مصر.. ماهو موعد قرعة مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبا؟
ڤودافون بيزنس تعلن عن شراكة مع موبكو للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصال الذكية في مشروع Eastmain بالقاهرة الجديدة
صالون نفرتيتي يحتفي بالحرب والسلام وأمجاد مصر التي خلدها التاريخ
المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 يُسمح بعودة سكان غزة للقطاع
السفير جمال بيومي: ما قامت به مصر بشأن غزة يجب أن يدرس
برلماني: مشاهد الفرح في غزة تتويج للدور الحيوي الذي تلعبه مصر
مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. شرم الشيخ تحتضن توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء حرب غزة
لجنة نوبل للسلام عن عدم فوز ترامب: نحن من يقرر وفق وصية ألفريد نوبل فقط
الزمالك بيموت.. حسام المندوه يثير قلق جمهور القلعة البيضاء
جيش الاحتلال يعلن مقتل 914 جنديا في الحرب وإصابة 20 ألف آخرين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

اختبار تصادم يتسبب في استدعاء أكثر من 135 ألف سيارة هيونداي

هيونداي
هيونداي
عزة عاطف

أعلنت هيونداي رسميًا استدعاء 135,386 سيارة من طرازات سانتا في 2024 و2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كشفت تحقيقات السلامة أن هناك احتمالًا لحدوث تماس كهربائي قد يؤدي إلى نشوب حريق في الحيز المحرك.

سبب استدعاء سيارات هيونداي 

السبب يعود إلى غطاء قد تم تركيبه بشكل غير صحيح على الطرف الموجب “B+” في الموتور البادئ (starter motor)، والذي قد لا يكون مثبّتًا بالكامل كما ينبغي. 

في حال تعرض السيارة لحادث يؤثر على منطقة المحرك، قد يتصل هذا الطرف المكشوف مع مروحة التبريد، مما قد يتسبب في قصر كهربائي وشرارة. 

ووفقًا للهيئة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، تمت ملاحظة هذه المشكلة في اختبار تصادم (crash test) أدى إلى اندلاع حريق، رغم أن الحوادث في الواقع العملي لم تسجل سوى حالة واحدة فقط في هذا الاختبار.

تشمل السيارات المتأثرة تلك التي تعمل بمحرك 2.5 لتر توربو الرباعي وغير الهجينة من طراز سانتا في. 

يستبعد الطرازات الهجينة من هذا الاستدعاء لأن المشكلة مرتبطة بالمحرك البادئ للمحرك الاحتياطي الذي لا يكون موجودًا بنفس التركيب في النسخ الهجينة.

بدأت هيونداي بالفعل بإخطار الوكلاء والمالكين المتأثرين بدءًا من 1 ديسمبر 2025، حيث سيتم فحص غطاء الطرف “B+” في المحرك البادئ وإعادة تركيبه أو تصحيحه مجانًا إذا لزم الأمر. 

كما يمكن لأصحاب السيارات التحقق مما إذا كانت مركباتهم متأثرة عبر إدخال رقم الهيكل (VIN) على موقع NHTSA أو موقع استدعاءات هيونداي.

رغم أن عدد السيارات المستدعاة كبير، إلا أن Hyundai ذكرت أنها على علم فقط بحالة واحدة من الحريق أثناء اختبار تصادم خاضع للرقابة، ولم تسجل أي حالة حريق فعلية في الاستخدام اليومي للمستهلكين حتى الآن. 

لا يزال الخطر قائمًا، خصوصًا إن حدث تحول في الهيكل الأمامي للسيارة أو تلف أثناء حادث قوي، مما يجعل الغطاء غير المثبت يتلامس مع مكونات الحركة في المحرك البادئ.

إذا كنت تملك سيارة من طراز سانتا في 2024 أو 2025 غير هجينة، ينصح بالتحقق في أقرب وكيل هيونداي أو عبر الموقع الإلكتروني باستخدام رقم الهيكل (VIN).

إذا كانت مركبتك ضمن الاستدعاء، يجب فحص غطاء الطرف “B+” للمحرك البادئ وإصلاحه مجانًا في الوكالة المعتمدة دون تأخير، لتفادي أي احتمال لحدوث تماس كهربائي.

يسلط هذا الاستدعاء الضوء على التحديات التي تواجهها شركات السيارات مع التكامل المتزايد للمكونات الكهربائية، سواء في السيارات التقليدية أو الهجينة، حيث يصبح أي خطأ في التركيب صغيرًا لكنه قد يتسبب في مخاطر كبيرة.

كما أنه يضع هيونداي تحت ضغوط إضافية للرد بسرعة على شكاوى الأمان وتعزيز الثقة بين المستهلكين في ظل التنافس المحتدم في سوق السيارات الكبيرة.

هيونداي سيارات هيونداي استدعاء هيونداي هيونداي سانتا في سيارات

