وكيل صحة كفر الشيخ يشارك في انتخابات نقابة الأطباء | صور

شارك الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، في الاستحقاق النقابي والخاص بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء كفرالشيخ.

وحرص عدد من قيادات مديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، على المشاركة في هذه الانتخابات من بينهم: الدكتور محمد العدولي مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، الدكتور خالد هلالي، مدير المجلس الطبي العام بكفر الشيخ، الدكتور حسين عبد الرازق مدير مستشفى كفرالشيخ العام، الدكتور أحمد ساطور، مدير مستشفى بيلا المركزي والدكتور محمود هاشم، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي.

وأشاد وكيل الوزارة بانتظام العملية الانتخابية، مشددًا على وقوف المديرية على مسافة واحدة من جميع المرشحين في هذه الانتخابات التي تسير في أجواء يسودها الاحترام والهدوء.