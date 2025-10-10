قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
رغم السقوط المتتالي.. ليفربول يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع بشأن آرني سلوت
إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور
محمد صلاح وعمر مرموش ضمن الأعلى أجرًا بالدوري الإنجليزي.. وهالاند في الصدارة
وزير العدل الفلسطيني: جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي أوقفت حرب غزة ومنعت التهجير القسري
حسام موافي يكشف عن 5 أمور تسبب أمراض الشريان التاجي.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة لجميع المدارس ، بمناسبة قرب انتخابات مجلس النواب 2025 .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حرصا على انتظام سير العملية التعليمية في المدارس ، تقرر إلزام المدارس بعدم المشاركة في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال في المدارس أو داخل الفصول أو على أسوار المدارس ، مشددة على أنه من سيخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني ، حفاظا على حيادية المؤسسات التعليمية ، وضمان عدم استغلالها كمنصة لتوجيه الآراء أو التأثير على الطلاب مما يرسخ بيئة تعليمية قائمة على الانضباط التربوي .

انتخابات مجلس النواب 2025

من جانبه ، أعلن القاضى حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس النواب 2025 ستكون على مرحلتين مضيفا أن مواعيد الإنتخابات هى 10 و11 نوفمبر للمرحلة الأولى أما المرحلة الثانية 24 و25 نوفمبر.

أما بالنسبة لـ انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين فى الخارج ستكون على مرحلتين ، المرحلة الأولى يومى 7 و 8 نوفمبر والثانية 21 و22 نوفمبر.

وأضاف رئيس الهيئة، أن يتم تلقى طلبات الترشح لـ انتخابات مجلس النواب 2025 من 8 أكتوبر حتى 15 أكتوبر.

وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم كشف المترشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 ورموزهم من يوم 16 أكتوبر حتى 18 أكتوبر، مضيفا أن الفصل في الطعن سيكون من 19 أكتوبر وحتى 21 من نفس الشهر ، وأن أخر موعد للتنازل يوم 25 أكتوبر.

وأشار القاضى حازم بدوى أن بدء الدعاية لـ انتخابات مجلس النواب 2025 من 23 أكتوبر حتى 20 نوفمبر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي ، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ، بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب: ناقشت مع بوتين مسألة الأطفال الأوكرانيين في روسيا

ترامب و بوتين

ترامب يشكر بوتين بعد تصريحه بأن جائزة نوبل فقدت مصداقيتها

ستارمر وماكرون والمستشار الألماني

بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: نشيد بقيادة الرئيس ترامب وجهود مصر وقطر وتركيا بشأن غزة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي

كريب البيتزا اللذيذ بطريقة سهلة في المنزل

طريقة عمل كريب البيتزا
طريقة عمل كريب البيتزا
طريقة عمل كريب البيتزا

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

