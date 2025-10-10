قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة لجميع المدارس ، بمناسبة قرب انتخابات مجلس النواب 2025 .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حرصا على انتظام سير العملية التعليمية في المدارس ، تقرر إلزام المدارس بعدم المشاركة في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال في المدارس أو داخل الفصول أو على أسوار المدارس ، مشددة على أنه من سيخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني ، حفاظا على حيادية المؤسسات التعليمية ، وضمان عدم استغلالها كمنصة لتوجيه الآراء أو التأثير على الطلاب مما يرسخ بيئة تعليمية قائمة على الانضباط التربوي .

انتخابات مجلس النواب 2025

من جانبه ، أعلن القاضى حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس النواب 2025 ستكون على مرحلتين مضيفا أن مواعيد الإنتخابات هى 10 و11 نوفمبر للمرحلة الأولى أما المرحلة الثانية 24 و25 نوفمبر.

أما بالنسبة لـ انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين فى الخارج ستكون على مرحلتين ، المرحلة الأولى يومى 7 و 8 نوفمبر والثانية 21 و22 نوفمبر.

وأضاف رئيس الهيئة، أن يتم تلقى طلبات الترشح لـ انتخابات مجلس النواب 2025 من 8 أكتوبر حتى 15 أكتوبر.

وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم كشف المترشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 ورموزهم من يوم 16 أكتوبر حتى 18 أكتوبر، مضيفا أن الفصل في الطعن سيكون من 19 أكتوبر وحتى 21 من نفس الشهر ، وأن أخر موعد للتنازل يوم 25 أكتوبر.

وأشار القاضى حازم بدوى أن بدء الدعاية لـ انتخابات مجلس النواب 2025 من 23 أكتوبر حتى 20 نوفمبر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي ، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ، بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.