بدء تلقى طلبات الترشح لإنتخابات النواب من 8 حتى 15 أكتوبر

أعلن القاضى حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب وأن يتم تلقى طلبات الترشح من 8 أكتوبر حتى 15 أكتوبر.

وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم كشف المترشحين ورموزهم من يوم 16 أكتوبر حتى 18 أكتوبر، مضيفا أن الفصل في الطعن سيكون من 19 أكتوبر وحتى 21 من نفس الشهر ، وأن أخر موعد للتنازل يوم 25 أكتوبر.

وأشار القاضى حازم بدوى أن بدء الدعاية من 23 أكتوبر حتى 20 نوفمبر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي ، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ، بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.