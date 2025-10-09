لصحتك وجمالك.. 7 فيتامينات مهمة للنساء

تحتاج النساء بشكل خاص لتناول فيتامينات معينة خلال فترات عمرية مختلفة، وخاصة بعد سن الثلاثين و الأربعين حيث يبدأ الجسم في طلب المزيد من المعادن و الأحماض و الفيتامينات لأن النساء أكثر عرضة للكثير من المشاكل الصحية بنسبة اكبر من الرجال .

تحتاج أجسامنا إلى كميات محددة من العناصر الغذائية لأداء حتى أصغر الوظائف ويتضمن النظام الغذائي الصحي معظم العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمنا، لكن الأطعمة التي نتناولها لا توفر لنا دائمًا الكمية الكافية لذا نلجأ إلى المكملات الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والأعشاب ومنتجات أخرى عديدة والتي تتوفر على شكل حبوب، وكبسولات، ومشروبات، وسنخبركم في هذا المقال عن أفضل المكملات الغذائية وكيف تلعب دورًا هامًا في تحسين الصحة العامة.

خلال السطور التالية نستعرض لكم فيتامينات للسيدات و اهم أنواع الفيتامينات التي يحتاجها النساء تحديدا، بحسب موقع healthline الطبي ..



فيتامينات مهمة للنساء

١-حمض الفوليك

من أهم الفيتامينات الهامة للنساء خاصة في فترة الحمل،وتحديداً خلال الأسابيع الأولى، و يُعدّ حمض الفوليك ضروريًا للوقاية من تشوهات الأنبوب العصبي لدى الجنين، لذا من المهم تناوله بجرعات تتراوح من 500-600 mcg خلال فترتي الحمل والرضاعة.

٢-الكالسيوم

يُعد الكالسيوم هاماً لصحة العظام ،حيث تتعرض النساء الأكبر سناً أيضاً لخطر أكبر للإصابة بهشاشة العظام مقارنة بالرجال لأن التغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث تؤثر بشكل مباشر على كثافة العظام لأن فقدان العظام يميل إلى التسارع مع إنتاج الجسم لكمية أقل من هرمون الاستروجين.



٣-فيتامين د

فيتامين د قابل للذوبان في الدهون، ويمكن لأجسامنا أن تصنعه بمفردها عند تعرضها لأشعة الشمس، ويساعد فيتامين د أجسامنا على امتصاص الكالسيوم فلا تستطيع الاستفادة من الكالسيوم بشكل صحيح بدونه وتحتاج إليه النساء بشكل خاص.

فيتامينات للسيدات

٤-الحديد

ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء ويساعد في منع التعب والإرهاق.

٥-مجموعة فيتامينات B :

ومنها B6 - B12 ، وهيتساعد في إنتاج الطاقة لدعم الوظائف اليومية وحماية صحة القلب.

٦-فيتامين E

يساعد في تعزيز الرغبة الجنسية لدى النساء.

٧-أوميجا 3

تساعد في دعم صحة القلب والدماغ.



أفضل فيتامينات لصحة البشرة والشعر عند النساء

يساعد الحصول على الكمية المناسبة من الفيتامينات والمعادن والماء يوميًا، على تحسين ترطيب البشرة، ويمنح الشعر لمعة، وأظافرًا قوية.

تشمل أفضل الفيتامينات للبشرة والشعر: A,E,D والحديد والدهون الصحية والكربوهيدرات والبروتينات، وهي عناصر مهمة لصحة البشرة والشعر والأظافر.