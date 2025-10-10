قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
رغم السقوط المتتالي.. ليفربول يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع بشأن آرني سلوت
إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور
محمد صلاح وعمر مرموش ضمن الأعلى أجرًا بالدوري الإنجليزي.. وهالاند في الصدارة
وزير العدل الفلسطيني: جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي أوقفت حرب غزة ومنعت التهجير القسري
حسام موافي يكشف عن 5 أمور تسبب أمراض الشريان التاجي.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

مكاسب مالية ضخمة في انتظار منتخب مصر بعد تأهله لبطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأربعاء الماضي.

جدير بالذكر أن مباراة مصر وجيبوتي أقيمت على ملعب العربي الزوالي في المغرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نتيجة مباراة مصر وجيبوتي

افتتح منتخب مصر أهداف المباراة في الدقيقة 8؛ بعد عرضية متقنة من زيزو استقبلها إبراهيم عادل برأسية أسكنت الكرة داخل الشباك، وفي الدقيقة 14 تمكن صلاح من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة من تريزيجيه خلف مدافعي جيبوتي.

جاء ذلك قبل أن يوقع الملك المصري على الهدف الثالث في الدقيقة 84 بعد تمريرة طولية من مروان عطية استقبلها صلاح مباشرة مستغلا تقدم الحارس عن مرماه ووضع الكرة داخل الشباك.

وبهذا الفوز، حسم منتخب مصر تأهله للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 23 نقطة من 9 مواجهات، قبل مباراة غينيا بيساو المقبلة في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات التي يخوضها الفراعنة كتحصيل حاصل.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

يلتقى منتخب مصر في العاشرة مساء الأحد المقبل، مع منتخب غينيا بيساو على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنقل قناة “أون سبورت” مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، في العاشرة مساء الأحد المقبل، في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من النجوم السابقين.

جدير بالذكر أن مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026 ستكون تحصيل حاصل، خاصة بعد أن حسم الفراعنة تأهلهم في المباراة الماضية بالفوز على منتخب جيبوتي.

ما مكافأة منتخب مصر بعد التأهل؟

وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، سيحصل كل منتخب يتأهل إلى نهائيات كأس العالم على 1.5 مليون دولار تُصرف قبل انطلاق البطولة لتغطية نفقات المعسكرات والتحضيرات والسفر، إضافة إلى 9 ملايين دولار أخرى كحد أدنى بعد المشاركة في دور المجموعات، حتى وإن لم يتأهل إلى الأدوار التالية.

وبذلك يصل مجموع ما سيحصل عليه المنتخب المصري إلى 10.5 مليون دولار كاملة — أي ما يقترب من 500 مليون جنيه مصري؛ ما يعد فرصة ذهبية للفراعنة لتحقيق إنجاز مزدوج: العودة إلى المونديال، وحصد واحدة من أكبر المكافآت المالية في تاريخ الكرة المصرية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد حدد الخامس من ديسمبر المقبل، موعدا لإقامة قرعة بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ، في العاصمة الأمريكية "واشنطن".

منتخب مصر مكافأة منتخب مصر كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم 2026 مباراة مصر وجيبوتي

