مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟

مكاسب مالية ضخمة في انتظار منتخب مصر بعد تأهله لبطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأربعاء الماضي.

جدير بالذكر أن مباراة مصر وجيبوتي أقيمت على ملعب العربي الزوالي في المغرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نتيجة مباراة مصر وجيبوتي

افتتح منتخب مصر أهداف المباراة في الدقيقة 8؛ بعد عرضية متقنة من زيزو استقبلها إبراهيم عادل برأسية أسكنت الكرة داخل الشباك، وفي الدقيقة 14 تمكن صلاح من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة من تريزيجيه خلف مدافعي جيبوتي.

جاء ذلك قبل أن يوقع الملك المصري على الهدف الثالث في الدقيقة 84 بعد تمريرة طولية من مروان عطية استقبلها صلاح مباشرة مستغلا تقدم الحارس عن مرماه ووضع الكرة داخل الشباك.

وبهذا الفوز، حسم منتخب مصر تأهله للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 23 نقطة من 9 مواجهات، قبل مباراة غينيا بيساو المقبلة في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات التي يخوضها الفراعنة كتحصيل حاصل.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

يلتقى منتخب مصر في العاشرة مساء الأحد المقبل، مع منتخب غينيا بيساو على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنقل قناة “أون سبورت” مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، في العاشرة مساء الأحد المقبل، في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من النجوم السابقين.

جدير بالذكر أن مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026 ستكون تحصيل حاصل، خاصة بعد أن حسم الفراعنة تأهلهم في المباراة الماضية بالفوز على منتخب جيبوتي.

ما مكافأة منتخب مصر بعد التأهل؟

وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، سيحصل كل منتخب يتأهل إلى نهائيات كأس العالم على 1.5 مليون دولار تُصرف قبل انطلاق البطولة لتغطية نفقات المعسكرات والتحضيرات والسفر، إضافة إلى 9 ملايين دولار أخرى كحد أدنى بعد المشاركة في دور المجموعات، حتى وإن لم يتأهل إلى الأدوار التالية.

وبذلك يصل مجموع ما سيحصل عليه المنتخب المصري إلى 10.5 مليون دولار كاملة — أي ما يقترب من 500 مليون جنيه مصري؛ ما يعد فرصة ذهبية للفراعنة لتحقيق إنجاز مزدوج: العودة إلى المونديال، وحصد واحدة من أكبر المكافآت المالية في تاريخ الكرة المصرية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد حدد الخامس من ديسمبر المقبل، موعدا لإقامة قرعة بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ، في العاصمة الأمريكية "واشنطن".