منتخب مصر الثاني يخسر أمام المغرب وديًا استعدادًا لكأس العرب

خسر منتخب مصر الثاني بقيادة المدير الفني حلمي طولان أمام منتخب المغرب بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس بالمغرب، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

سجل هدفي اللقاء كل من أمين زحزوح في الدقيقة 88، ومحمود بنتايك لاعب الزمالك في الدقيقة 93، ليحسم المنتخب المغربي المواجهة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وخاض المنتخب المصري المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

أحمد الشناوي الدفاع: أحمد هاني – أحمد سامي – محمود حمدي “الونش” – كريم حافظ

أحمد هاني – أحمد سامي – محمود حمدي “الونش” – كريم حافظ الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – محمد مجدي “أفشة”

أكرم توفيق – عمرو السولية – محمد مجدي “أفشة” الهجوم: أحمد عاطف “قطة” – مصطفى شلبي – مروان حمدي

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الثاني مباراة ودية أخرى أمام منتخب البحرين يوم الأحد 12 أكتوبر الجاري، ضمن معسكره الإعدادي المقام في المغرب.

وتقام نهائيات كأس العرب 2025 في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة المنتخب المصري الثاني تحت قيادة حلمي طولان، ضمن استعدادات اتحاد الكرة لتجهيز عناصر جديدة لدعم المنتخب الأول في الاستحقاقات القادمة.