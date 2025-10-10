قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

التيك توكر يوسف شلش
التيك توكر يوسف شلش
ندى سويفى

سادت حالة من الحزن بمنطقة المطرية بعد مقتل التيك توكر "يوسف شلش" عقب اختراق رصاصة جسده وسط مشاجرة لتسقطه غارقا  في دمائه وسط الشارع، ويتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة ثم يخضع لعملية جراحية لم يتمكن فيها الأطباء من إنقاذه.

صور ومقاطع فيديو انتشرت للتيك توكر المجني عليه يوسف شلش عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ينعيه فيها متابعيه وأصدقاءه مدعمة بهشتاج "حقك راجع يا خويا" وأخرى بعنوان "حق يوسف شلش لازم يرجع"، كما انتشرت مقاطع فيديو لتشييع المجني عليه في جنازة مهيبة.

من جانبها ألقت أجهزة الأمن بمديرية القاهرة القبض على المتهمين بإنهاء حياة التيك توكر "يوسف شلش" بالرصاص بمنطقة المطرية بعدما كشفت التحريات أن الرصاصة التي قتلت المجني عليه كانت تستهدف شقيقه، حيث أطلق المتهمون النيران صوب شقيق التيك توكر يوسف شلش بسبب منع شقيقه لهم من تعاطي وترويج المخدرات بالشارع ونشبت مشاجرة بينهم وأرادو الانتقام منه فأطلقوا رصاصة صوب  "يوسف" اخترقت جسده وأنهت حياته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوفاة شاب إثر مشاجرة في أحد شوارع المطرية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. 

وبعد الفحص وجمع المعلومات، تبين وقوع مشاجرة بين "يوسف" ومجموعة من الأشخاص، حيث أقدم أحدهم على إطلاق طلقة نارية استقرت في جسد يوسف، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التيك توكر يوسف شلش مقتل التيك توكر يوسف شلش رصاصة المطرية

