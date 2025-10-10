كريب البيتزا اللذيذ بطريقة سهلة في المنزل

تعتبر طريقة عمل كريب البيتزا على من وصفات البسيطة والسهلة والتي يمكن تحضيرها على العشاء أو على الإفطار، وتتميز الوصفة بسهولة تحضيرها ومكوناتها المتوفرة في كل منزل.

وقدمت الشيف دعاء السمنودي طريقة عمل كريب البيتزا في برنامجها «سر الصنعة»، وتتميز الوصفة بخطواتها السهلة والسريعة، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

طريقة عمل كريب البيتزا

طريقة عمل كريب البيتزا

مقادير كريب البيتزا :

2 بيض

1 كوب حليب سائل

1 كوب دقيق

ربع كوب ماء (اختياري إذا احتجت للتخفيف)

قليل من الملح

ملعقة كبيرة زيت أو زبدة ذائبة

معلقة صغيرة خميرة فورية

صلصة بيتزا جاهزة أو محضّرة منزليًا

مكونات الحشو التي تفضّلينها: مثل شرائح طماطم، فلفل، زيتون، سجق أو دجاج، جبن موزاريلا

رشة أوريغانو أو زعتر

طريقة عمل كريب البيتزا

طريقة التحضير:

ـ في وعاء، اخفقي البيض مع الملح جيدًا.

ـ أضيفي الحليب تدريجيًا مع الخفق المستمر للحصول على خليط ناعم.

ـ أضيفي الدقيق تدريجيًا مع التحريك حتى يذوب ويتجانس الخليط.

ـ إذا كان الخليط سميكًا جدًا، أضيفي قليل من الماء تدريجيًا حتى يصبح قوامه مثل الكريب (سائل لكن غير مائي).

ـ أضيفي زيت أو زبدة مذابة وقلّبيها في الخليط.

ـ سخّني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنها بقليل من الزيت أو الزبدة إن لزم الأمر.

ـ صبّي كمية من الخليط في الطاسة وحرّكيها بسرعة لتغطية السطح بطبقة رقيقة.

ـ اتركيها حتى تنضج من جهة (يبدأ سطحها في التماسك).

ـ اقلبّي الكريب على الجهة الأخرى لدقائق معدودة.

ـ عند اكتمال عدد القطع، افردي الصلصة فوق قطعة الكريب، ثم أضيفي الحشوة التي تختارينها، وأخيرًا طبقة من الجبن.

ـ ضعي الكريب المحشو في فرن ساخن على حرارة متوسطة — مئوية حوالي 180-200 °C — لفترة قصيرة حتى تذوب الجبنة ويأخذ الوجه لونًا ذهبيًا خفيف.

ـ أخرجيه، قطّعيه وقدّميه ساخنًا.