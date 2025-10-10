قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يتصل بالفائزة بجائزة نوبل للسلام.. اعرف السبب
اتصال هاتفي من جوتيريش.. الرئيس السيسي: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة كاملا
سيارة رولز رويس هدية محمد سامي لزوجته مي عمر في عيد ميلادها
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكثر من تحمل الألم ليضع مصر فوق الجميع
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
رغم السقوط المتتالي.. ليفربول يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع بشأن آرني سلوت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كريب البيتزا اللذيذ بطريقة سهلة في المنزل

طريقة عمل كريب البيتزا
طريقة عمل كريب البيتزا
آية التيجي

تعتبر طريقة عمل كريب البيتزا على من وصفات البسيطة والسهلة والتي يمكن تحضيرها على العشاء أو على الإفطار، وتتميز الوصفة بسهولة تحضيرها ومكوناتها المتوفرة في كل منزل.

وقدمت الشيف دعاء السمنودي طريقة عمل كريب البيتزا في برنامجها  «سر الصنعة»، وتتميز الوصفة بخطواتها السهلة والسريعة، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

طريقة عمل كريب البيتزا

طريقة عمل كريب البيتزا

مقادير كريب البيتزا :

2 بيض

1 كوب حليب سائل

1 كوب دقيق

ربع كوب ماء (اختياري إذا احتجت للتخفيف)

قليل من الملح

ملعقة كبيرة زيت أو زبدة ذائبة

معلقة صغيرة خميرة فورية 

صلصة بيتزا جاهزة أو محضّرة منزليًا

مكونات الحشو التي تفضّلينها: مثل شرائح طماطم، فلفل، زيتون، سجق أو دجاج، جبن موزاريلا

رشة أوريغانو أو زعتر

طريقة عمل كريب البيتزا

طريقة التحضير:

ـ في وعاء، اخفقي البيض مع الملح جيدًا.

ـ أضيفي الحليب تدريجيًا مع الخفق المستمر للحصول على خليط ناعم.

ـ أضيفي الدقيق تدريجيًا مع التحريك حتى يذوب ويتجانس الخليط.

ـ إذا كان الخليط سميكًا جدًا، أضيفي قليل من الماء تدريجيًا حتى يصبح قوامه مثل الكريب (سائل لكن غير مائي).

ـ أضيفي زيت أو زبدة مذابة وقلّبيها في الخليط.

ـ سخّني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنها بقليل من الزيت أو الزبدة إن لزم الأمر.

ـ صبّي كمية من الخليط في الطاسة وحرّكيها بسرعة لتغطية السطح بطبقة رقيقة.

ـ اتركيها حتى تنضج من جهة (يبدأ سطحها في التماسك).

ـ اقلبّي الكريب على الجهة الأخرى لدقائق معدودة.

ـ عند اكتمال عدد القطع، افردي الصلصة فوق قطعة الكريب، ثم أضيفي الحشوة التي تختارينها، وأخيرًا طبقة من الجبن.

ـ ضعي الكريب المحشو في فرن ساخن على حرارة متوسطة — مئوية حوالي 180-200 °C — لفترة قصيرة حتى تذوب الجبنة ويأخذ الوجه لونًا ذهبيًا خفيف.

ـ أخرجيه، قطّعيه وقدّميه ساخنًا.

طريقة عمل كريب البيتزا كريب البيتزا كريب البيتزا بوصفة الشيف دعاء السمنودي كريب البيتزا في البيت وصفة كريب البيتزا كريب البيتزا خطوة بخطوة كريب البيتزا السهل كريب البيتزا اللذيذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب: ناقشت مع بوتين مسألة الأطفال الأوكرانيين في روسيا

ترامب و بوتين

ترامب يشكر بوتين بعد تصريحه بأن جائزة نوبل فقدت مصداقيتها

ستارمر وماكرون والمستشار الألماني

بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: نشيد بقيادة الرئيس ترامب وجهود مصر وقطر وتركيا بشأن غزة

بالصور

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي

كريب البيتزا اللذيذ بطريقة سهلة في المنزل

طريقة عمل كريب البيتزا
طريقة عمل كريب البيتزا
طريقة عمل كريب البيتزا

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد