بالصور

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة رفع الوعى الآثرى لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية المختلفة لتعريفهم بعظمة آثار بلادهم و بهدف الإستثمار في رأس المال البشرى والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية.

وإستكمالاً لدعم البرنامج الثقافى الآثرى"تراثنا نحميه و نحييه" أشارت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام أنه تم تنظيم أولى الندوات و الرحلات العلمية و التثقيفية لنشر الوعى الاثرى بعنوان "تراثنا نحميه و نحييه" للعام الرابع على التوالى للفصل الدراسى الأول من العام الدراسى ٢٠٢٥-٢٠٢٦م، لطالبات معهد فتيات الزقازيق النموذجى وبلغ عدد الطالبات ١٥٠ طالبة و ذلك فى إطار الإهتمام الذى توليه المحافظة برفع الوعى بتراثنا المصرى الأصيل وتنمية روح الهوية المصرية لديهم والإعتزاز بوطنيتهم و توعيتهم بأهمية هذه المواقع الآثرية وإطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التى تتم للحفاظ على الآثار.

وأشارت مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام أنه تم تنظيم ندوة عن ذكرة إنتصارات أكتوبر المجيدة وتم تنظيم رحلة إلى منطقة آثار تل بسطا للتعرف على عراقة أجدادنا القدماء و عظمة الفراعنة و ترسيخ روح الولاء و الإنتهاء للوطن وذلك تحت إشراف الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية ومنال حبيب مدير منطقة آثار الشرقية وإبراهيم على حمدى مدير متحف تل بسطا.

الشرقية محافظ الشرقية رفع الوعى الآثرى طلاب المدارس المراحل التعليمية المختلفة

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

