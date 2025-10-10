فحص 65 ألف طالب ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالشرقية

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية والمعاهد الأزهرية بالمحافظة

قامت خلال أربعة أيام منذ بداية انطلاق المبادرة هذا الأسبوع من العام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بفحص ٦٥٢٦١ طالب وطالبة بمدارس الريف، للكشف عن أمراض سوء التغذية، بنسبة تغطية بلغت أكثر من ٨٪، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان.

بيطري الشرقية يُجري المسح التناسلي لـ٤٢٢٤ رأسا والتلقيح الاصطناعي لـ٢٣٦٠ رأس ماشية شباب ورياضة الشرقية تنظم فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بأن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبي لأكثر من مليون طالب بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، منهم ٧٦٨٠٠٠ طالب بالريف، وتختص الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بفحص طلاب الريف ضمن المبادرة، تحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتورة نغم قورة مديرة إدارة الصحة المدرسية بالمديرية، بينما تختص هيئة التأمين الصحي بفحص الطلبة بمدارس الحضر.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بأن أعمال الفحص تتم من خلال ١٧٤ فريق طبي مدرب، يقوم بتغطية ١٩٦٧ مدرسة بالمحافظة، منهم ١٢٠ فريق بعدد ١٥٢٧ مدرسة بالريف، وذلك بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، وتدريب الفرق على التسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية، مشيراً إلى أنه فور الإنتهاء من فحص الطالب يتم تسليمه كارت مدون عليه بيانات الفحص، وفي حال وجود نتائج غير طبيعية يتم إحالة الطالب إلى العيادات الطبية المختصة بفرع هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات والعلاج، لافتاً أن وكيل وزارة الصحة قدم الشكر لوكيل المديرية ومديرة إدارة الصحة المدرسية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل لخدمة أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات بمحافظة الشرقية.