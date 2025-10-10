قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار في أول تعاملات اليوم الجمعة
بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية
مفتي الجمهورية يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق في وفاة شقيقته
رابط استخراج شهادة التحركات إلكترونيا لإثبات السفر خارج مصر
تاجر مخدرات.. جريمة غسل 50 مليون جنيه بقنا
هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع
3 آلاف نسخة.. القبض على مالك مطبعة بحوزته كتب بدون تصريح
لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تواصل عملها لليوم الثالث
صفقة مخـ درات ضخمة.. مصرع 4 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
سورة الكهف.. اعرف موعد قراءتها يوم الجمعة وفضلها
المغرب يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل إلى ربع مونديال الشباب
اتفاق غزة التاريخي| انسحاب إسرائيلي وهدنة شاملة برعاية مصرية.. شرم الشيخ تعيد صوت السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فحص 65 ألف طالب ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية والمعاهد الأزهرية بالمحافظة

 قامت خلال أربعة أيام منذ بداية انطلاق المبادرة هذا الأسبوع من العام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بفحص ٦٥٢٦١ طالب وطالبة بمدارس الريف، للكشف عن أمراض سوء التغذية، بنسبة تغطية بلغت أكثر من ٨٪، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بأن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبي لأكثر من مليون طالب بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، منهم ٧٦٨٠٠٠ طالب بالريف، وتختص الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بفحص طلاب الريف ضمن المبادرة، تحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتورة نغم قورة مديرة إدارة الصحة المدرسية بالمديرية، بينما تختص هيئة التأمين الصحي بفحص الطلبة بمدارس الحضر.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بأن أعمال الفحص تتم من خلال ١٧٤ فريق طبي مدرب، يقوم بتغطية ١٩٦٧ مدرسة بالمحافظة، منهم ١٢٠ فريق بعدد ١٥٢٧ مدرسة بالريف، وذلك بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، وتدريب الفرق على التسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية، مشيراً إلى أنه فور الإنتهاء من فحص الطالب يتم تسليمه كارت مدون عليه بيانات الفحص، وفي حال وجود نتائج غير طبيعية يتم إحالة الطالب إلى العيادات الطبية المختصة بفرع هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات والعلاج، لافتاً أن وكيل وزارة الصحة قدم الشكر لوكيل المديرية ومديرة إدارة الصحة المدرسية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل لخدمة أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

حسام عبد المجيد

موقف الأهلي من التفاوض مع حسام عبد المجيد

احمد عبد القادر

130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

محطة عدلي منصور

حاصلة على جائزة عالمية.. لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور

ترشيحاتنا

نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي

نقيب الأطباء يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي

التعليم العالي

فوز منصة مهارة-تك" بجائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة

بالصور

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

جي إم سي
جي إم سي
جي إم سي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

فيديو

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد