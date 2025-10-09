قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قيادي بحزب حماة وطن يشيد بجهود مصر التاريخية لوقف إطلاق النار في غزة بقيادة الرئيس السيسي

أشرف مرزوق
أشرف مرزوق
محمد الطحاوي

أشاد أشرف مرزوق، القيادي بحزب حماة الوطن وعضو الائتلاف الوطني بالنجاح الباهر الذي حققته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي جرى الإعلان عنه من مدينة شرم الشيخ أرض السلام، ليكتب صفحة جديدة من الدور المصري الراسخ في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد "مرزوق" أن ما جرى يمثل إنجازا دبلوماسياً تاريخيا جاء نتاجاً لمساعٍ وجهود مضنية بذلتها الدولة المصرية، بالتنسيق مع كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل إنهاء معاناة استمرت عامين كاملين بسبب استمرار العمليات القتالية.

وأضاف اشرف مرزوق أن الدور المصري في هذا الملف يعكس المسؤولية التاريخية الثابتة تجاه الأشقاء الفلسطينيين، حيث لم تدخر القيادة المصرية جهداً في السعي لوقف نزيف الدم وفتح نافذة أمل جديدة لأبناء قطاع غزة، بما يضمن تخفيف المعاناة الإنسانية ومنع تفاقم الأوضاع نتيجة عرقلة دخول المساعدات.

وأشار القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن هذا النجاح يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية باعتبارها ركيزة أساسية في حفظ الاستقرار وصناعة السلام بالمنطقة، مؤكدًا أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت لتترجم رؤية الدولة المصرية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول عملية تضمن عودة الأمن والاستقرار.

واكد مرزوق على أن الشعب المصري يقف دائماً إلى جوار الشعب الفلسطيني، وأن الجهود المصرية المتواصلة تمثل بارقة أمل حقيقية نحو مستقبل أفضل للأشقاء في غزة والمنطقة بأسرها.

بحزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة شرم الشيخ القضية الفلسطينية

