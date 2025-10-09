قيادي بحزب حماة وطن يشيد بجهود مصر التاريخية لوقف إطلاق النار في غزة بقيادة الرئيس السيسي

أشاد أشرف مرزوق، القيادي بحزب حماة الوطن وعضو الائتلاف الوطني بالنجاح الباهر الذي حققته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي جرى الإعلان عنه من مدينة شرم الشيخ أرض السلام، ليكتب صفحة جديدة من الدور المصري الراسخ في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد "مرزوق" أن ما جرى يمثل إنجازا دبلوماسياً تاريخيا جاء نتاجاً لمساعٍ وجهود مضنية بذلتها الدولة المصرية، بالتنسيق مع كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل إنهاء معاناة استمرت عامين كاملين بسبب استمرار العمليات القتالية.

وأضاف اشرف مرزوق أن الدور المصري في هذا الملف يعكس المسؤولية التاريخية الثابتة تجاه الأشقاء الفلسطينيين، حيث لم تدخر القيادة المصرية جهداً في السعي لوقف نزيف الدم وفتح نافذة أمل جديدة لأبناء قطاع غزة، بما يضمن تخفيف المعاناة الإنسانية ومنع تفاقم الأوضاع نتيجة عرقلة دخول المساعدات.

وأشار القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن هذا النجاح يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية باعتبارها ركيزة أساسية في حفظ الاستقرار وصناعة السلام بالمنطقة، مؤكدًا أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت لتترجم رؤية الدولة المصرية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول عملية تضمن عودة الأمن والاستقرار.

واكد مرزوق على أن الشعب المصري يقف دائماً إلى جوار الشعب الفلسطيني، وأن الجهود المصرية المتواصلة تمثل بارقة أمل حقيقية نحو مستقبل أفضل للأشقاء في غزة والمنطقة بأسرها.