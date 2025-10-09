هند حازم: الوساطة المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار بغزة إنجاز تاريخي

أشادت النائبة الدكتورة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب، بالجهود المصرية المكثفة التي نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً تاريخياً جديداً يُضاف إلى رصيد الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت عضو مجلس النواب في ان الدولة المصرية وقيادتها أثبتت مجدداً أنها الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، حيث تحركت دبلوماسيا وسياسياً بكل قوة من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني وحماية الأبرياء من المدنيين.

وأضافت أن نجاح القاهرة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار يعكس الثقل الإقليمي والدولي الذي تتمتع به مصر، ودورها المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود السياسة الخارجية المصرية بحكمة ووعي، ويؤكد دوما أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وأنها ستظل تدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة.

وشددت النائبة هند حازم حبيب على أن المجتمع الدولي بات يثق في التحركات المصرية ويُعوّل عليها بشكل أساسي في حل الأزمات بالمنطقة، مؤكدة أن صوت القاهرة أصبح صوت العقل والحكمة الذي يُعيد التوازن والاستقرار وسط ما تشهده المنطقة من صراعات.

واختتمت مؤكدة أن الشعب المصري يفتخر بقدرة دولته على تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير، والذي أعاد التأكيد على أن مصر ستظل دائمًا نصيرة للقضية الفلسطينية وداعمة للسلام العادل والشامل في المنطقة.