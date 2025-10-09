صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتقديم الخدمة الطبية المجانية لعدد (83960) مواطن من خلال حملة (100يوم صحة )وذلك خلال اليوم الرابع والثمانين من المبادرة بجميع مراكز وقرى وعزب المحافظة.

كما هنأ محافظ الشرقية الدكتورة فيرينا فرانسوا منسق مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بالشرقية لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية من المنسقين الأكثر تميزاً خلال شهر سبتمبر ، تقديراً لجهودها البارزة في تنفيذ المبادرة والحفاظ على سمع أبنائنا الأطفال وتقديم الخدمة الطبية لعدد (11647) طفل من حديثى الولادة خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك ضمن مبادرة (100) يوم صحة.

كما قدم محافظ الشرقية الشكر للدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية ولجميع الفرق الطبية بالمحافظة والمشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة لحصول المبادرة على المركز الأول على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٥.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفرق الثابتة والمتحركة المشاركة بمبادرة 100يوم صحة قامت منذ إنطلاق المبادرة فى الخامس عشر من يوليو الماضى بتقديم (6.450.644) خدمة طبية مجانية خلال (84) يوم وتقديم (83960)خدمة طبية مجانية خلال اليوم الرابع والثمانون

كما تم الكشف المبكر على عدد( 11647) طفل من حديثى الولادة عن ضعف وفقدان السمع وحصول منسقة المبادرة على المركز الأول على مستوى الجمهورية للمنسقين الأكثر تميزاً وتقديم خدمات طبية لصحة المرأة تشمل "الكشف المبكر عن سرطان الثدي-وعلاج الأورام السرطانية- ودعم صحة المرأة والعناية بصحة الأم والجنين و تنظيم الأسرة"

كما تقدم المبادرة خدمات طبية للأطفال تشمل " الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة -علاج أمراض سوء التغذية للأطفال - مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لطلبة المدارس- فحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة- ودعم الصحة النفسية- والقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس " وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي وذلك من خلال المثقفيين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمبادرة وتم تخصيص الخط الساخن ١٥٣٣٥ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة وتقديم المعلومات اللازمة لتعريفهم بالخدمات المتاحة وأماكن تواجدها.

أكد محافظ الشرقية أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية في مصر لتقديم خدمات طبية شاملة لجميع فئات المجتمع وتعزيز الوعي الصحي ومكافحة الأمراض المزمنة والوراثية من خلال الفحص المبكر.