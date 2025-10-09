شباب ورياضة الشرقية تنظم فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي الدور الفعال لمديرية الشباب والرياضة في تنمية مهارات الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الرياضية والثقافية كذلك دورها في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للشباب وتوفير بيئة داعمة للتطور الشخصي والاجتماعي.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام أندية الفتاة والمرأة بالمديرية بتنظيم فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية والمقام خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك ضمن جناح وزارة الشباب والرياضة (B7) حيث عرضت المشاركات منتجات حرفية مبهرة من تنفيذ عضوات الأندية، إلى جانب أعمال شبابية مميزة من محافظات القاهرة، الإسكندرية، الغربية، والوادي الجديد.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي أن المعرض شمل أنواع متنوعة من المعروضات مثل " الخوص - الجلود- جوبلان- إيبوكس- شموع- مكرمية- زجاج- خزف- خشب- صدف" وغيرها من الحرف التراثية الأصيلة لافتا إلي أن تلك الأنشطة تساهم في دعم الحرفيين وتمكين الشباب والسيدات وفتح فرص تسويق محلية وعربية.