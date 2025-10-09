إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ورصد 61 حالة متغير بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمستمرة حتى يوم 24 من الشهر الجاري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة،ووزارة التنمية المحلية، بالتصدي بكل حزم لجميع أشكال التعديات.

وقال الأشموني إن حملات الإزالة تُنفذ بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأضاف محافظ الشرقية أن تلك الجهود أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة قيراط و14 سهماً، ورصد 61 حالة متغير على مساحة 6380 متراً بمراكز منيا القمح وديرب نجم والزقازيق وبلبيس.

وأكد المحافظ أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.