وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية

وقع وزير الأمن القومي الإسرائيلي "المتطرف" إيتمار بن جفير، اليوم /الأربعاء/، أمرًا إداريًا يمنع عقد مؤتمر للأندية والجمعيات الثقافية والرياضية في حي وادي الجوز بمدينة القدس الشرقية، والذي كان من المقرر أن تعقده السلطة الفلسطينية غدًا /الخميس/.

وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن الأمر الذي وقعه الوزير ينص على أنه لن يُسمح لأي نشاط للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.

وذكرت القناة أن التوقيع على هذا الأمر يأتي في إطار سياسة بن جفير لمنع أي نشاط للسلطة الفلسطينية في القدس.

