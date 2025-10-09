الأعلى للشئون الإسلامية يواصل دعمه لكبار السن بندوة ميدانية في الشرقية

يواصل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية جهوده الميدانية لدعم كبار السن ضمن سلسلة فعالياته المجتمعية الهادفة إلى ترسيخ قيم الوفاء والعطاء، حيث نظم وفد من المجلس وعدد من أئمة مديرية أوقاف الشرقية ندوة دينية مميزة لأعضاء نادي المسنين "كبار المواطنين" التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلي بمنيا القمح، وذلك بحضور مجلس إدارة الجمعية وطاقم النادي.

ناقشت الندوة الدور التاريخي والإنساني لكبار السن في المجتمع الإسلامي، وما قدموه للأمة من إنجازات في مجالات العلم والعمل وخدمة الوطن، مع التأكيد على ضرورة تكريمهم والاعتراف بفضلهم في بناء الأجيال. كما استعرض وفد المجلس جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دعم مؤسسات رعاية المسنين والتواصل معهم بشكل مستمر، تعزيزًا لقيم الرحمة والتكافل التي دعا إليها الإسلام.

وخلال اللقاء، أجاب الأئمة على أسئلة ومداخلات الحضور التي تناولت قضايا دينية وإنسانية متنوعة، وشددوا على أهمية ذكر الله والاقتداء بسيرة النبي ﷺ في التعامل مع كبار السن، مؤكدين أن البر والإحسان إليهم من أعظم القربات إلى الله تعالى.

وتضمن برنامج الفعاليات جولة تفقدية لمرافق الجمعية ونادي المسنين، حيث اطلع الوفد على الخدمات والأنشطة المقدمة لأعضاء النادي، وزار مقر دار المسنين الجاري العمل على الانتهاء منه لتقديم رعاية متكاملة ومتميزة لكبار السن، بما يليق بمكانتهم في المجتمع.

وتأتي هذه الفعاليات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة دعم مؤسسات رعاية كبار السن والاهتمام بكرامتهم وصحتهم، وبرعاية معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبالتنسيق مع مديرية أوقاف الشرقية، في إطار جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطي وتعزيز القيم الدينية والوطنية بين مختلف فئات المجتمع.



