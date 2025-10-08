وزارة الأوقاف تعقد ندوة بعنوان "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن"

اختتمت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي، الذي أُقيم في (27) مسجدًا بمختلف المديريات، بهدف ترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع وحماية أفراده.

وشهدت فعاليات الختام ندوة بعنوان: "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن"، تناول خلالها العلماء المشاركون مكانة الشهادة ومنزلة الشهيد في الإسلام، مؤكدين أن الدفاع عن الأوطان وحماية مقدراتها من أسمى صور الجهاد، وأن الشهيد يحظى بمكانة رفيعة عند الله تعالى لما قدّمه من تضحية خالصة في سبيل الحق والوطن.

وأشار العلماء إلى أن مفهوم التضحية لا يقتصر على ميادين القتال فحسب، بل يشمل كل عمل صادق يُسهم في رفعة الوطن وتقدمه، سواء في ميدان العلم أو العمل أو خدمة المجتمع، مؤكدين أن حب الوطن من الإيمان، وأن الحفاظ على أمنه واستقراره مسئولية مشتركة وواجب وطني وديني على كل فرد.

وتُعقد فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة نخبة من العلماء والأئمة، في إطار خطة دعوية شاملة تهدف إلى نشر الفكر الوسطي الرشيد، وتعزيز الوعي الديني والفكري لدى مختلف شرائح المجتمع.