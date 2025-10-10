حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

في 16 سبتمبر 2025، اندلع حريق كبير في منشأة شركة Novelis للألمنيوم بمنطقة أوسويغو في نيويورك، ما أوقف أحد أهم مورّدَي الألمنيوم لصناعة السيارات، خصوصًا لشركة فورد.

هذا الحريق، بحسب تحليلات، قد يكلف الشركة ما يصل إلى مليار دولار من الأرباح بسبب توقف الإنتاج وتأثر توريدات الألمنيوم الحيوية لهيكل شاحنات F-150 الشهيرة.

توقف إنتاج فورد Lightning وتأثير مباشر على المصنع

بعد الحريق، أصدرت فورد مذكرة داخلية تفيد بتعليق الإنتاج مؤقتًا في مصنع Rouge Electric Vehicle Center الواقع في ديربورن، ميتشيجان، حيث تصنع النسخة الكهربائية F-150 Lightning، وذلك لعدة أيام على الأقل أو حتى إشعار آخر.

أكد المتحدثون النقابيون أن هذا التوقف متصل مباشرة بأزمة التوريد الناجمة عن الحريق في منشأة Novelis، في حين تحاول فورد تنويع مصادرها لتخفيف الأثر.

يرجح المحللون أن يؤثّر هذا الحدث بشدة على أرباح فورد التشغيلية (EBIT)، مع تقديرات تتراوح بين نصف مليار ومليار دولار خسارة محتملة خلال الأشهر المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن جزءًا كبيرًا من الأثر سيظهر في قطاعات الشاحنات الثقيلة – خصوصًا F-150 – نظرًا لاعتمادها الكبير على ألواح الألمنيوم المنتجة في منشأة Novelis.

تعد المنشأة المتضررة من الموردين الرئيسيين لفورد، وتنتج نسبة كبيرة من ألواح الألمنيوم التي تُستخدم في تصنيع هياكل شاحنات F-150 لتقليل الوزن وتحسين استهلاك الوقود.

تتفاقم الأزمة بسبب أن المصنع قد يظل متضررًا حتى أوائل 2026، مما يعني استمرار تعطل التوريدات لعدة أشهر.

صرحت فورد بأنها تعمل عن كثب مع Novelis وتخصص فريقًا كاملًا للبحث عن بدائل في سلسلة التوريد، مع التأكيد أن Novelis ليس المزوّد الوحيد لها.

كما أنها لم تكشف حتى الآن عن التأثير على مصانعها الأخرى أو النماذج غير الكهربائية، لكنها أكدت أن الإيقاف مؤقت وأنها تعمل على تقليل الأضرار بشكل سريع.

أثر الخبر مباشرة على أسهم فورد، التي تراجعت بنحو 6٪ بعد الإعلان، مع تقلّبات اقتصادية يعكسها المستثمرون في قطاع السيارات والطاقة.

كما يتوقع أن يضغط هذا الحادث على أسعار الشاحنات الكهربائية، لا سيما Lightning، بسبب احتمال افتقار العرض وارتفاع تكاليف مواد الإنتاج.