انطلاق رالي “Fly In Egypt 2025” من مطار سفنكس الدولي بمشاركة 13 دولة

انطلقت اليوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025 فعاليات النسخة الخامسة من المسابقة الدولية "Fly In Egypt Rally 2025"، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 10 إلى 18 أكتوبر الجاري، تحت رعاية وزارة الطيران المدني، وبالتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للطيران (نادي الطيران المصري)، وبتنظيم من شركة الفرعون الطائر للرياضات الجوية “The Flying Pharaoh”، وذلك بإشراف الاتحاد الدولي للطيران (FAI).

ويأتي تنظيم هذا الحدث الدولي الكبير في إطار حرص الدولة على دعم الفعاليات العالمية التي تسهم في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة الرياضية، وإبراز مقوماتها الطبيعية والسياحية الفريدة من الجو، بما يعزز من الترويج لمصر كوجهة عالمية تجمع بين التاريخ والحضارة والمغامرة.

وتبدأ فعاليات الرالي من مطار سفنكس الدولي مرورًا بعدد من المدن والمعالم السياحية والتاريخية البارزة، وصولًا إلى مطار الغردقة الدولي، بمشاركة 12 طائرة وأكثر من 30 طيارًا وملاحًا يمثلون 13 دولة عربية وأوروبية في أجواء تنافسية تجمع بين مهارة الطيران ومتعة الاستكشاف.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بالتعاون الوثيق بين الوزارات والجهات المعنية والتنظيم الفعال بين كافة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن استضافة النسخة الخامسة من رالي Fly In Egypt تُجسد ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية على تنظيم الأحداث العالمية بمعايير احترافية عالية؛ مضيفًا بأن" هذا الحدث ليس مجرد فاعلية للطيران، بل رسالة من سماء مصر إلى العالم بأننا نمتلك الإرادة والقدرة على استضافة كبرى الفعاليات الدولية بمعايير عالمية، كما أوضح الحفني بأن الرالي يسهم في الترويج لمصر كوجهة آمنة وجاذبة للسياحة الرياضية والجوية، بما يعزز من حضورها على الساحة الدولية ويؤكد ريادتها الإقليمية في هذا المجال".

كما أشار الحفني أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يُبرز الدور الريادي لمصر في مجال الطيران المدني والرياضات الجوية، ويعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسات والإتحادات الدولية، بما يُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للطيران المدني والأنشطة الجوية؛ موضحًا بأن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة التي تجمع تكامل جهود الطيران والسياحة والرياضة لما تمثله من إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، وفرصة للترويج للمقاصد السياحية المصرية من منظور مختلف ومبتكر.

وقد شارك في حفل الإفتتاح الملاح سامح فوزى نائب رئيس سلطة الطيران المدني والمُشرف علي الرياضات الجوية ممثلا عن وزاره الطيران المدنى .

ومن جانبه، أعرب الدكتور ياسر منيسي رئيس مجلس إدارة شركة " الفرعون الطائر " المُنظمة للرالي، عن تقديره الكبير للدعم الحكومي والتنسيق بين الوزارات والجهات المشاركة، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال من الدول الرائدة في مجال الطيران المدني والرياضات الجوية منذ تأسيس الاتحاد المصري للطيران (نادي الطيران المصري) عام 1910، وتواصل اليوم عبر شركة الفرعون الطائر جهودها في نشر ثقافة الطيران بين الشباب ووضع مصر على خريطة الفعاليات الدولية في مجال الرياضات الجوية.

وأشار "منيسي" إلى أن رالي Fly In Egypt يُعد حدثًا دوليًا بارزًا يجذب الأنظار نحو جمال مصر الطبيعي وتنوعها الجغرافي، ويُسهم في تعزيز قطاع السياحة الرياضية واستثمار الأجواء المصرية المثالية للطيران على مدار العام، في إطار التعاون المستمر مع الإتحاد الدولي للطيران (FAI) وجميع الجهات المعنية.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات الرالي في مطار الغردقة الدولي، بعد جولة تمتد لثمانية أيام عبر عدد من المدن المصرية والمعالم السياحية البارزة، ليؤكد مجددًا أن سماء مصر تظل دائمًا وجهة مفضلة لعشاق الطيران والمغامرات الجوية من مختلف دول العالم.