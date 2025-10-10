قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صعود جديد للذهب مساء اليوم الجمعة 10-10-2025
صلوا عليهما الظهر والعصر.. وفاة ربة منزل بعد ساعتين من رحيل زوجها في قنا
أول خطاب بعد المظاهرات.. ملك المغرب: الحكومة والبرلمان مسئولان عن تسريع وتيرة التنمية
غرق أب ونجله في مياه النيل ببني سويف
مفتي الجمهورية: ذكرى أكتوبر تذكّرنا بقيمة الدين والفكر السليم في صناعة النصر
ياسمين عز: القوامة معناها إن الراجل يصرف والست تساعد مش العكس
مارسيل كولر يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026
مصرع شاب وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقرية المريس غرب الأقصر
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
هل أكل لحم الحمير جائز شرعًا؟.. الأزهر يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المصرف المتحد يطلق حملة للفحص المجاني والتوعية بمرض سرطان الثدي

أحمد عبد القوى

اعلن المصرف المتحد بالتعاون مع مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي، عن اطلاق حملة للفحص الطبي المجاني لعضوات منتدي "لكي" المصرف المتحد.  وذلك بمناسبة انطلاق فاعليات شهر اكتوبر الوردي – للتوعية بمرض سرطان الثدي.

تهدف الحملة إلى نشر ثقافة الكشف المبكر بين السيدات من عضوات منتدي "لكي" المصرف المتحد.   كونه الوسيلة الاكثر فاعلية، لرفع نسب الشفاء، والتي قد تتجاوز 98% عند الاكتشاف المبكر عن المرض.

فضلا عن تقديم حملة توعية رقمية عبر صفحات المصرف المتحد علي منصات التواصل الاجتماعي.  كذلك عقد جلسات إرشادية حول أساليب الوقاية، وأهمية اتباع نمط حياة صحي ومتوازن.

هذا وقد شهدت الفاعليات، إقبالا كبيرا من سيدات منتدي "لكي" المصرف المتحد بمختلف الأعمار، وفي مختلف محافظات الجمهورية.  حيث جرى تنظيم فحوصات طبية مجانية، بإشراف فرق طبية متخصصة من مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي، إلى جانب عقد ندوات للتوعية الصحية والدعم النفسي.

وفي هذا السياق، قالت جرمين عامر – رئيس الاتصال المؤسسي المصرف المتحد - ان

اطلاق المصرف المتحد لهذه الحملة ياتي انطلاقا من ايمان المؤسسة العميق باهمية تعزيز الصحة والوقاية لتمكين المراة المصرية.    

واضافت ان هذه الفاعلية الهامة تعتبر رسالة أمل وحياة، نؤكد من خلالها علي ايماننا العميق بان الاستثمار في صحة المرأة هو استثمار في المستقبل للمجتمع ككل.  

واكدت عامر علي حرص المصرف المتحد علي تحقيق المبادئ 17 للتنمية المستدامة للامم المتحدة خاصة الهدف الخامس والمعني بتمكين المراة وتحقيق المساواة بين الجنسين.  واضاف ان المراة تمثل القلب النابض بالعطاء والإلهام، ودعم وتمكين المراة التزام إنساني ومهني ومجتمعي.

من جانبها، أشادت مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي بالتعاون المثمر مع المصرف المتحد علي مدار العشر سنوات الماضية من خلال حملات التوعية بامراض سرطان الثدي الموجة لفريق العمل وعضوات منتدي "لكي" المصرف المتحد علي مستوي محافظات الجمهورية خاصة محافظة جنوب سيناء ومحافظات الصعيد.   كذلك الدعم والمساندة العلاجية لمحاربات بهية.  

واكدت مؤسسة بهية ان الامل في الشفاء يبدا بخطوة الكشف.  كذلك توسيع دائرة التوعية للوصول إلى أكبر عدد من السيدات مما يساهم في زيادة معد

