المصرف المتحد يطلق حملة للفحص المجاني والتوعية بمرض سرطان الثدي

اعلن المصرف المتحد بالتعاون مع مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي، عن اطلاق حملة للفحص الطبي المجاني لعضوات منتدي "لكي" المصرف المتحد. وذلك بمناسبة انطلاق فاعليات شهر اكتوبر الوردي – للتوعية بمرض سرطان الثدي.

تهدف الحملة إلى نشر ثقافة الكشف المبكر بين السيدات من عضوات منتدي "لكي" المصرف المتحد. كونه الوسيلة الاكثر فاعلية، لرفع نسب الشفاء، والتي قد تتجاوز 98% عند الاكتشاف المبكر عن المرض.

فضلا عن تقديم حملة توعية رقمية عبر صفحات المصرف المتحد علي منصات التواصل الاجتماعي. كذلك عقد جلسات إرشادية حول أساليب الوقاية، وأهمية اتباع نمط حياة صحي ومتوازن.

هذا وقد شهدت الفاعليات، إقبالا كبيرا من سيدات منتدي "لكي" المصرف المتحد بمختلف الأعمار، وفي مختلف محافظات الجمهورية. حيث جرى تنظيم فحوصات طبية مجانية، بإشراف فرق طبية متخصصة من مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي، إلى جانب عقد ندوات للتوعية الصحية والدعم النفسي.

وفي هذا السياق، قالت جرمين عامر – رئيس الاتصال المؤسسي المصرف المتحد - ان

اطلاق المصرف المتحد لهذه الحملة ياتي انطلاقا من ايمان المؤسسة العميق باهمية تعزيز الصحة والوقاية لتمكين المراة المصرية.

واضافت ان هذه الفاعلية الهامة تعتبر رسالة أمل وحياة، نؤكد من خلالها علي ايماننا العميق بان الاستثمار في صحة المرأة هو استثمار في المستقبل للمجتمع ككل.

واكدت عامر علي حرص المصرف المتحد علي تحقيق المبادئ 17 للتنمية المستدامة للامم المتحدة خاصة الهدف الخامس والمعني بتمكين المراة وتحقيق المساواة بين الجنسين. واضاف ان المراة تمثل القلب النابض بالعطاء والإلهام، ودعم وتمكين المراة التزام إنساني ومهني ومجتمعي.

من جانبها، أشادت مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي بالتعاون المثمر مع المصرف المتحد علي مدار العشر سنوات الماضية من خلال حملات التوعية بامراض سرطان الثدي الموجة لفريق العمل وعضوات منتدي "لكي" المصرف المتحد علي مستوي محافظات الجمهورية خاصة محافظة جنوب سيناء ومحافظات الصعيد. كذلك الدعم والمساندة العلاجية لمحاربات بهية.

واكدت مؤسسة بهية ان الامل في الشفاء يبدا بخطوة الكشف. كذلك توسيع دائرة التوعية للوصول إلى أكبر عدد من السيدات مما يساهم في زيادة معد