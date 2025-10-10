الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات مرورية مؤقتة لتنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشروع مونوريل خط "وادي النيل – 6 أكتوبر"، وتشمل رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر.



وتنفيذًا لتلك الأعمال، سيتم الغلق الكلي لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025، وذلك لمدة يوم واحد فقط، خلال الفترة من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا.

التحويلات المرورية:



ووجهت الإدارة حركة سير المركبات القادمة من طريق الواحات والراغبة في استكمال السير باتجاه محور 26 يوليو إلى:

-الدخول إلى حارة البطيء بطريق امتداد محور 26 يوليو.

-ثم الدخول يمينًا إلى شارع سعاد كفافي.

-ثم يسارًا إلى شارع راية.

-ثم شارع عبد المنعم رياض حتى العودة إلى محور 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.



أكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات محتملة وتسيير حركة المركبات، مع التنسيق الكامل مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والإرشادات المرورية اللازمة لضمان سلامة وأمن المواطنين طوال فترة الأعمال.