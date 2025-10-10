قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول أمريكي كبير: جنودنا لن يدخلوا غزة.. ونشر قوات مصرية وقطرية بالقطاع
وثيقة تفاهمات إسرائيل وحماس: بدء الانسحاب من غزة غدا
حاصلة على جائزة عالمية.. لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور
مجلس الوزراء: تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعًا جديدًا
بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك
وسائل إعلام عبرية: الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق إنهاء الحرب في غزة
رويترز: قوة المهام المشتركة الخاصة بغزة ستضم جنودا من مصر وقطر
عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي لـ "صدى البلد" : الرئيس السيسي يستحق جائزة نوبل للسلام
النقل تحذر المواطنين من السلوكيات السلبية بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي
وليد صلاح الدين يكشف كواليس اختيار ياس سوروب لقيادة الأهلي
نتنياهو لـ" ويتكوف": جنودنا في غزة شكلوا ضغطا عسكريا أدى إلى عزل حماس
تعرف على كواليس اجتماع لبيب مع مدرب الزمالك وجون إدوارد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحويلات مرورية بسبب رفع كوبرى المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر

المرور
المرور

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ،وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "وادى النيل - 6 أكتوبر" والقيام برفع كوبرى المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر .

مما يستلزم الغلق الكلى لطريق إمتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر لمدة "يوم واحد فقط" وذلك يوم السبت الموافق 11/10/2025 على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً .

الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :-

حركة سير المركبات بطريق إمتداد محور 26 يوليو القادمة من طريق الواحات وترغب بإستكمال السير إتجاه محور 26 يوليو تقوم بالدخول إلى حارة البطئ ثم الدخول يميناً إلى شارع سعاد كفافى ثم الدخول يساراً إلى شارع راية حتى شارع عبدالمنعم رياض ثم الدخول يساراً إلى شارع عبدالمنعم رياض وصولاً إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

حركة المرور تحويلات مرورية محور 26 يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

مجلس النواب

انتخابات النواب 2025.. القانون ينظم عرض القوائم وأسماء المرشحين وآليات الطعن

مجلس النواب

القانون يضع ضوابط جديدة للترشح لانتخابات النواب ويمنع الجمع بين أكثر من دائرة أو قائمة

منى شماخ، أمين إعلام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

المصري الديمقراطي الاجتماعي: أكثر من 20 مرشحا تقدموا بأوراقهم على المقاعد الفردية لخوض انتخابات النواب

بالصور

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

كيكة الجزر
كيكة الجزر
كيكة الجزر

موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الضغط
الضغط
الضغط

فيديو

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد