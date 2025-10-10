قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إقبال ضعيف على انتخابات نقابة الأطباء بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، فعاليات انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي انطلقت منذ الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وسط إقبال ضعيف من أعضاء الجمعية العمومية على مستوى المحافظة، في أجواء تتسم بالهدوء والنظام والاحترام المتبادل بين جميع المشاركين.

وأكد الدكتور أحمد محمد صالح، نقيب الأطباء بمحافظة الوادي الجديد، أن العملية الانتخابية تسير بخطى ثابتة دون أي معوقات، مشيدًا بروح التعاون بين الأطباء المشاركين واللجان المنظمة، حيث تسود أجواء من المحبة والتفاهم والشفافية داخل مقر النقابة.

وأوضح النقيب أن الانتخابات الحالية تخص التجديد النصفي للنقابة العامة، وتشمل اختيار ثلاثة أعضاء فوق السن وثلاثة تحت السن، فيما أُجري التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالوادي الجديد في وقت سابق بالتزكية، مؤكدًا أن عملية التصويت مستمرة حتى الساعة الخامسة مساءً.

ومن جانبها، صرّحت الدكتورة تهاني يونس، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء بالوادي الجديد، بأن المشاركة جاءت بمعدل متوسط منذ فتح باب التصويت، مشيرة إلى أن النقابة حرصت على توفير سبل الراحة للأطباء الناخبين، وتسهيل إجراءات التصويت لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأضافت أن اللجنة المشرفة تتابع العملية الانتخابية على مدار اليوم لضمان نزاهتها وشفافيتها، مشيدة بالتعاون الكامل من الجهات الأمنية والتنفيذية لتوفير أجواء مستقرة وملائمة داخل مقر النقابة.

وتُجسد هذه الانتخابات حرص الأطباء بالمحافظة على المشاركة في اختيار ممثليهم بالنقابة العامة، بما يعزز الدور المهني والخدمي للنقابة في دعم حقوق الأطباء، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في الارتقاء بالمنظومة الطبية وتحسين بيئة العمل للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي.

وتعد نقابة الأطباء من أقدم الكيانات المهنية في مصر، وتجرى انتخابات التجديد النصفي كل عامين لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، بهدف ضخ دماء جديدة وتمثيل مختلف الفئات العمرية من الأطباء، بما يسهم في تطوير المهنة وتعزيز دور النقابة في دعم المنظومة الصحية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد انتخابات أطباء

