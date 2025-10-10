جامعة حلوان تهنئ الفائزين بجوائز عام 2024/2025

هنأ مجلس جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس والباحثين الفائزين بجوائز الجامعة للعام الجامعي 2024/2025، وذلك خلال انعقاد المجلس الدوري، في أجواء احتفائية تعكس اعتزاز الجامعة بجهود علمائها وروادها في مختلف التخصصات.

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن هذه الجوائز تمثل تجسيدًا حقيقيًا لاستراتيجية الجامعة في دعم التميز والابتكار في مجالات البحث العلمي والفنون والعلوم الإنسانية والرياضية والهندسية والطبية، مشيرًا إلى أن التكريم يأتي تتويجًا لما بذله الفائزون من جهود علمية متميزة أثرت الحياة الأكاديمية وأسهمت في رفع اسم الجامعة على المستويين المحلي والدولي.

وأشاد المجلس بالمستوى الرفيع للمشروعات البحثية والرسائل العلمية الفائزة، مؤكدًا أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الكفاءات العلمية وتشجيع بيئة بحثية محفزة على الإبداع والإنتاج المعرفي.



وجاءت أسماء العلماء الفائزين بجوائز الجامعة كالتالي:

أولًا: جائزة الرواد

فاز بها كل من:

مجال علوم الرياضة:

* الدكتورة صفية أحمد محي الدين – أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات التعبير الحركي بكلية علوم الرياضة بنات.

مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية والتربوية:

* الدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف بخيت – نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ غير المتفرغ بقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية.

مجال العلوم الأساسية والتطبيقية والطبية:

* الدكتورة منى عبد الرحمن علي عثمان – أستاذ متفرغ بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم.

مجال الفنون :

* الدكتورة ميسون محمد قطب عبد العال – أستاذ بقسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية وعميد كلية الفنون التطبيقية السابق.

مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا:

* الدكتور عمر حنفي عبد الله – أستاذ متفرغ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربائية بكلية الهندسة بحلوان.

ثانيًا: الجائزة التقديرية

مجال الفنون:

* الدكتور فتحي جودة سعد حسان الوكيل – أستاذ غير متفرغ بكلية الفنون التطبيقية.

* العلوم الأساسية والتطبيقية:

* الدكتورة حنان بسيوني أحمد عوض الله – أستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم.

العلوم الإنسانية والإجتماعية:

* الدكتورة إيمان نصري داود شنوده – أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب.

ثالثًا: جائزة التفوق العلمي

مجال العلوم الأساسية والتطبيقية:

* الدكتور محمد مصطفى حامد مصطفى عمران – أستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم.

* العلوم الهندسية والتكنولوجية:

* الدكتور حسام محمد يحيى بهنسي – أستاذ مساعد بقسم تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم.

* الدكتور قرنى رجب محمود حميده بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان.

العلوم الإنسانية والإجتماعية:

* الدكتور هشام سيد عبد المجيد – أستاذ متفرغ بقسم العمل مع الأفراد والأسرة بكلية الخدمة الاجتماعية.

مجال الفنون:

* الدكتور وسام علي محمد كامل الحوام – أستاذ بقسم التعبير المجسم بكلية التربية الفنية.

رابعًا: الجائزة التشجيعية

مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية:

* الدكتور إبراهيم صبري أحمد حسنين خليل – أستاذ مساعد بقسم العمل مع المجتمعات والمنظمات بكلية الخدمة الاجتماعية.

العلوم الأساسية والتطبيقية:

* الدكتور محمد يوسف عبد العزيز علي – أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم.

خامسًا: جائزة شخصية العام

حصل عليها بالإجماع:

العلوم الأساسية والتطبيقية:

* الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة – أستاذ بقسم الرياضيات بكلية العلوم بجامعة الأزهر، وزميل المعهد البريطاني للفيزياء، والعضو المنتخب ونائب رئيس الأكاديمية الأفريقية للعلوم السابق، وأول رئيس للجمعية الرياضية المصرية.

سادسًا: جوائز أحسن الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه)

فاز بها عدد من الباحثين المتميزين في مختلف التخصصات، منهم:

مرحلة الدكتوراة:

مجال الإنسانية والإجتماعية:

* الدكتورة آية أشرف عبد القادر عبد العال المدرس بقسم العمل مع المنظمات والمجتمعات بكلية الخدمة الإجتماعية .

العلوم الأساسية والتطبيقية:

* الدكتورة سلمى أسعد محمد شطا المدرس بقسم الرياضيات بكلية العلوم

العلوم التربوية:

* الدكتورة الشيماء خالد أحمد راغب المدرس بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية.

العلوم الهندسية والتكنولوجية:

* الدكتورة شيماء ابراهيم سید محمد المدرس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان.

مجال الفنون:

* السيدة الدكتورة فاطمة الزهراء حسام الدين محمد مختار الدارسة بقسم النقد والتذوق الفني بكلية التربية الفنية.

مجال علوم الرياضة:

* الدكتور أحمد محمد على الشامخ المدرس بقسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة بنين.

* الدكتورة رنا رضا صالح طه الدارسة بقسم تدريب المنازلات والرياضات الفردية بكلية علوم الرياضة بنات.

العلوم الطبية:

* الدكتورة أسماء علي أحمد عبد الوهاب المدرس بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة.

مرحلة الماجستير:

مجال الإنسانية والإجتماعية:

* السيدة شيماء سعيد يحيى عبد العال المعيدة بقسم العمل مع الأفراد والأسر بكلية الخدمة الاجتماعية.

العلوم التربوية:

* السيدة دينا كمال الدين سيد محمود المدرس المساعد بقسم أصول التربية بكلية التربية.

* السيد محمود جابر أحمد محمد المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.

مجال الفنون:

* السيدة مروة خالد هاشم عبد الحميد هاشم المدرس المساعد بقسم المنتجات المعدنية والحلى - كلية الفنون التطبيقية .

مجال علوم الرياضة:

* السيدة شيرين محمد خالد مجلي المدرس المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية الرياضية بكلية علوم الرياضة بنات.

مجال العلوم الطبية:

* السيدة منة محمد فايق عبد الحميد المدرس المساعد بقسم العقاقير بكلية الصيدلة.