قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب السادات: مصر تثبت مجددا أنها ضمير الأمة العربية
نتنياهو يصل إلى تل هشومير للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال الرهائن
رسميا اليوم| انطلاق حجز شقق الإسكان الفاخر 2025 .. ورابط تحميل كراسة الشروط
تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل
تفاصيل الطرح الجديد لوحدات "جنة" و"سكن مصر".. كم تبلغ أسعار الشقق؟
برلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل
خنقا بالغاز .. مصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام منزلهن في المنوفية
أسيوط .. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط
غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
تل أبيب تنهي عمليتها العسكرية في غزة وتعلن بدء مرحلة ما بعد حماس
برئاسة محمد أبو العينين.. برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بإتفاق وقف إطلاق النار
أسوشيتد برس: إندونيسيا ستمنع مشاركة فريق إسرائيلي ببطولة العالم للجمباز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مش على الحياد.. نقيب الأطباء يدعم مرشحي تيار المستقبل بانتخابات النقابة

أسامة عبدالحي نقيب الأطباء مع مرشحي التيار
أسامة عبدالحي نقيب الأطباء مع مرشحي التيار
الديب أبوعلي

أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، دعمه مرشحي قائمة تيار المستقبل التي كان مرشحها على مقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء 2023، مشيرا إلى أن من حق النقيب اختيار من يعملون معه لتحقيق التنسيق والتكامل في أداء العمل النقابي.

وأوضح الدكتور أسامة عبدالحي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، والذي يتواجد بمقر النقابة العامة بدار الحكمة، أن اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي هي الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، وهي ملتزمة بالحياد التام تجاه جميع القوائم والمرشحين، مشيراً إلى أن دورها يقتصر على ضمان سير الانتخابات بشفافية ونزاهة.

وشهدت انتخابات التجديد النصفي نقابة الأطباء ضعفًا في الإقبال في أغلب المحافظات منذ فتح باب التصويت في الساعة التاسعة من صباح اليوم، وسط متابعة من ممثلي القوائم المختلفة واللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

وتتنافس في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء التي تعقد اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، قائمتان رئيسيتان هما ائتلاف أطباء مصر والمستقبل، وذلك لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة العامة والبالغ عددهم 12 عضوا، إضافة إلى نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء قائمة تيار المستقبل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء نقابة الأطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ارشيفية

الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

البنك الأوروبي للاستثمار يتيح 3 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري منذ 2020

مريم أبو دقة

الإعلامية الراحلة مريم أبو دقة تفوز بجائزة بطل حرية الصحافة

خلال اللقاء

ممثلو الحكومات الأوروبية يشيدون بدور القيادة المصرية في تعزيز أمن واستقرار الشرق الأوسط

بالصور

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

اختبار تصادم يتسبب في استدعاء أكثر من 135 ألف سيارة هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد