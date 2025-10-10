مش على الحياد.. نقيب الأطباء يدعم مرشحي تيار المستقبل بانتخابات النقابة

أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، دعمه مرشحي قائمة تيار المستقبل التي كان مرشحها على مقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء 2023، مشيرا إلى أن من حق النقيب اختيار من يعملون معه لتحقيق التنسيق والتكامل في أداء العمل النقابي.

وأوضح الدكتور أسامة عبدالحي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، والذي يتواجد بمقر النقابة العامة بدار الحكمة، أن اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي هي الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، وهي ملتزمة بالحياد التام تجاه جميع القوائم والمرشحين، مشيراً إلى أن دورها يقتصر على ضمان سير الانتخابات بشفافية ونزاهة.

وشهدت انتخابات التجديد النصفي نقابة الأطباء ضعفًا في الإقبال في أغلب المحافظات منذ فتح باب التصويت في الساعة التاسعة من صباح اليوم، وسط متابعة من ممثلي القوائم المختلفة واللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

وتتنافس في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء التي تعقد اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، قائمتان رئيسيتان هما ائتلاف أطباء مصر والمستقبل، وذلك لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة العامة والبالغ عددهم 12 عضوا، إضافة إلى نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية.