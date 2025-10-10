قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل
خنقا بالغاز .. مصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام منزلهن في المنوفية
أسيوط .. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط
غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
تل أبيب تنهي عمليتها العسكرية في غزة وتعلن بدء مرحلة ما بعد حماس
برئاسة محمد أبو العينين.. برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بإتفاق وقف إطلاق النار
أسوشيتد برس: إندونيسيا ستمنع مشاركة فريق إسرائيلي ببطولة العالم للجمباز
اليوم.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ لمدة 12 ساعة
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 10-10-2025
كيف تحدد أجور عقود العمل الفردية؟.. اعرف التفاصيل وفقا للقانون
لحظة عاطفية.. جيش الاحتلال يستعد لاستعادة المحتجزين من قبضة حماس بعد اتفاق غزة
نتنياهو ينتقد لجنة جائزة نوبل: ترامب صنع السلام وهو من يستحقها
أخبار البلد

جامعة عين شمس تطلق الأسبوع التوظيفى .. 19 الجاري

حسام الفقي

تنطلق يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر وعلى مدار خمسة أيام فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس "ASU Career Week 2025" والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يشارك في هذا الحدث التوظيفى الهام المخصص لطلاب وخريجي جامعة عين شمس عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.

ويهدف أسبوع التوظيف الرابع بجامعة عين شمس إلى دعم الطلاب والخريجين المتميزين من الجامعة من خلال تعزيز فرص التواصل مع الشركات الكبرى، سواء المحلية أو الدولية بالإضافة إلى منح المشاركين أيضًا فرصة لإجراء مقابلات شخصية مباشرة مع مسؤولي التوظيف في الشركات الكبرى، ويمثل الأسبوع تجربة متكاملة تمكّن الطلاب والخريجين من الخروج بفرص عمل وتدريب حقيقية وجادة تلبي طموحاتهم المهنية.

وينقسم الحدث لجزئين، الجزء الأول يضم معرض توظيفي بمشاركة عددا كبيرًا من الشركات وسيكون علي مدار أيام 19، 20، 21 اكتوبر 2025، من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 7 مساءا، بمقر مركز التوظيف ، داخل المدينة الجامعية بالعباسية.

وستتضمن الفعاليات حوارات مهنية، دوائر الإرشاد المهنى ، فرص عمل وتدريب إلى جانب بناء علاقات مع أبرز أصحاب العمل في سوق التوظيف ،حيث تنقسم الايام إلي:
- اليوم الأول، الأحد 19 أكتوبر، مخصص لطلاب وخريجي كليات الهندسة، حاسبات ومعلومات والأثار. 
- اليوم الثانى، الأثنين 20 أكتوبر، مخصص لكلية التجارة.
- اليوم الثالث، الثلاثاء 21 أكتوبر، مخصص لكليات ألالسن، ألاداب ، حقوق ، والتربية ، والبنات (أداب وتربية) ، الأثار ، الأعلام.

أما الجزء الثاني من الحدث تحت مسمى " أيام التوظيف المفتوحة " سيتضمن مقابلات أولية فورية مع الشركات وجلسات تعريفية علي مدار يومى الأربعاء والخميس 23، 24 أكتوبر 2025 ، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً ، داخل مقر مركز التوظيف. بمشاركة عدد من كبري الشركات . حيث تنقسم الايام إلي:
- اليوم الرابع، الأربعاء 22 أكتوبر، مخصص للمقابلات الشخصية مع كليات الهندسة ، والحاسبات والمعلومات
- اليوم الخامس، الخميس 23 أكتوبر، مخصص للمقابلات الشخصية مع كليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، والتربية.

يذكر أنه للمشاركة في أيام التوظيف المفتوحة لابد من المشاركة في المعرض التوظيفى وحجز دورًا مسبقًا من خلال المنظمين المتواجدين في جناح مركز التوظيف.

للتسجيل فى الأسبوع التوظيفى من خلال الرابط التالي www.asucareercenter.com

ولمعرفة المزيد حول الحدث والشركات المشاركة والفعاليات المختلفة، يمكنك زيارة الروابط التالية: 
Facebook: https://www.facebook.com/ASUCCOFFICIAL
‏LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/asucareercenter

فورد
اثار
هيونداي
محمد منير
