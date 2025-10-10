قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: موسكو مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول أسلحة الردع
بعد تأهل مصر.. ماهو موعد قرعة مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبا؟
ڤودافون بيزنس تعلن عن شراكة مع موبكو للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصال الذكية في مشروع Eastmain بالقاهرة الجديدة
صالون نفرتيتي يحتفي بالحرب والسلام وأمجاد مصر التي خلدها التاريخ
المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 يُسمح بعودة سكان غزة للقطاع
السفير جمال بيومي: ما قامت به مصر بشأن غزة يجب أن يدرس
برلماني: مشاهد الفرح في غزة تتويج للدور الحيوي الذي تلعبه مصر
مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. شرم الشيخ تحتضن توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء حرب غزة
لجنة نوبل للسلام عن عدم فوز ترامب: نحن من يقرر وفق وصية ألفريد نوبل فقط
الزمالك بيموت.. حسام المندوه يثير قلق جمهور القلعة البيضاء
جيش الاحتلال يعلن مقتل 914 جنديا في الحرب وإصابة 20 ألف آخرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ڤودافون بيزنس تعلن عن شراكة مع موبكو للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصال الذكية في مشروع Eastmain بالقاهرة الجديدة

فودافون
فودافون
أحمد عبد القوى

 أعلنت ڤودافون بيزنس اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة موبكو للتطوير العقاري، لتقديم حلول الاتصال الذكية في مشروع Eastmain، بحيث يصبح واحدًا من أكثر المجتمعات الذكية تطورًا في مصر. تهدف هذه الشراكة لتوفير أحدث حلول الاتصال والبنية التحتية الرقمية التي تتوافق مع رؤية الشركتين لتطوير مشاريع متميزة تعتمد على أحدث التقنيات.

ستوفر ڤودافون بيزنس بموجب هذه الشراكة مجموعة من الحلول الذكية لدعم الشركات للعمل بشكل أسرع وأسهل، وتشمل هذه الحلول: الإنترنت فائق السرعة الذي يضمن اتصالاً ثابتاً وسريعاً للشركات والوحدات الإدارية والتجارية، بالإضافة للخدمات الرقمية المتكاملة لضمان كفائة إدارة الأعمال وزيادة الإنتاجية، وأنظمة ذكية لتعزيز أمن المباني وتوفير الطاقة والتحكم الذكي في الخدمات، وشبكة اتصال عالمية آمنة للشركات متعددة الفروع، بالإضافة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوظيفها لتحسين تجربة العملاء وتسهيل العمليات اليومية. 

وبمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية، صرّح المهندس أشرف الإمام، رئيس قسم الاتصالات الثابتة للشركات والمجمعات التجارية في ڤودافون بيزنس:"تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع موبكو للتطوير العقاري التزام ڤودافون بيزنس بتقديم حلول اتصال متطورة ومصممة خصيصًا للمشاريع الإدارية والتجارية المتنوعه. ويُعد مشروع Eastmain نموذجًا رائدًا لهذه المجتمعات، حيث نعمل على توفير بنية تحتية قوية للاتصالات، وإنترنت فائق السرعة، وأنظمة مدن ذكية حديثة، مع دعم فني متكامل من فريق متخصص".

يضيف الإمام: “ نحرص على دعم وتمكين الشركات بأحدث الحلول التكنولوجية التي تحسن كفاءة العمل وتوفر تجربة استثنائية للمستخدم. إنّ الابتكار في البنية التحتية الرقمية هو أساس تطوير مجمعات أعمال ذكية تواكب المستقبل، حيث نقدم حلولًا تتجاوز البنية التحتية التقليدية عن طريق نظام رقمي متكامل يلبي احتياجات الحاضر ويواكب تطورات المستقبل."

من جانبه، علق الدكتور مصطفى مؤنس، الرئيس التنفيذي لشركة موبكو العقارية مصر: " يسرّنا الإعلان عن شراكتنا مع ڤودافون بيزنس في مشروعنا  Eastmain. ففي ظل بيئة الأعمال الحالية، أصبح الإنترنت السريع والاتصال الموثوق من الضروريات الأساسية للشركات ومؤسسات الأعمال. إننا في  Eastmain ندرك تمامًا أهمية الاتصال عالي الجودة لضمان سير العمليات التجارية بسلاسة. من ناحية أخرى تُجسِّد هذه الشراكة مع ڤودافون بيزنس التزامنا بتوفير بنية تحتية شبكية متكاملة وفعّالة لعملائنا، وهو ما يُعد عنصرًا جوهريًا في تعزيز الإنتاجية وتحقيق النجاح داخل مشروع Eastmain" 

يُعد Eastmain مشروعًا تجاريًا متكاملًا ومتعدد الاستخدامات يضم مكاتب وعيادات ومتاجر عالمية، ويقع في قلب المربع الذهبي ضمن المناطق التجارية والسكنية القائمة، ومن المقرر أن يحدث تحولًا في المشهد التجاري والتجاري في القاهرة الجديدة بمصر. يقدم المشروع مزيجًا معماريًا من التطور والوظائف والترفيه، وهو مفهوم مبتكر مصمم لتعزيز الاتصال وتعزيز الإبداع والإنتاجية داخل المساحات التي تركز على تعزيز التواصل الاجتماعي، مما يضع معيارًا جديدًا للمشهد التجاري المتطور.

تأسست مجموعة موبكو في عام 2001 في المملكة العربية السعودية، وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص ومتكاملة رأسيًا في مجالات البناء والتطوير العقاري والتعليم. تسعى موبكو لتطوير وإدارة وتملك المجتمعات السكنية والمرافق التجارية والطبية والتجارية والتعليمية في جميع أنحاء العالم، ويبلغ حجم أعمالها أكثر من 6 مليارات ريال سعودي خلال السنوات الخمس الماضية، وقامت بتنفيذ أكثر من 150 مشروعًا.

-انتهى-

مصر اتصال اتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

برجر

سهل وغير مكلف.. طريقة عمل برجر اللحم البيتي

ترامب

ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو

ارشيفية

الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل

ترشيحاتنا

رياض محرز

لست رونالدو.. رياض محرز: مونديال 2026 سيكون الأخير لي مع الجزائر

إنفانتينو

إنفانتينو يهنئ أبو ريدة بتأهل مصر لكأس العالم

أوليفر جلانسر

متفوقا على جوارديولا وأرتيتا.. جلاسنر مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

بالصور

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

اختبار تصادم يتسبب في استدعاء أكثر من 135 ألف سيارة هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد