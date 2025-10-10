ڤودافون بيزنس تعلن عن شراكة مع موبكو للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصال الذكية في مشروع Eastmain بالقاهرة الجديدة

أعلنت ڤودافون بيزنس اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة موبكو للتطوير العقاري، لتقديم حلول الاتصال الذكية في مشروع Eastmain، بحيث يصبح واحدًا من أكثر المجتمعات الذكية تطورًا في مصر. تهدف هذه الشراكة لتوفير أحدث حلول الاتصال والبنية التحتية الرقمية التي تتوافق مع رؤية الشركتين لتطوير مشاريع متميزة تعتمد على أحدث التقنيات.

ستوفر ڤودافون بيزنس بموجب هذه الشراكة مجموعة من الحلول الذكية لدعم الشركات للعمل بشكل أسرع وأسهل، وتشمل هذه الحلول: الإنترنت فائق السرعة الذي يضمن اتصالاً ثابتاً وسريعاً للشركات والوحدات الإدارية والتجارية، بالإضافة للخدمات الرقمية المتكاملة لضمان كفائة إدارة الأعمال وزيادة الإنتاجية، وأنظمة ذكية لتعزيز أمن المباني وتوفير الطاقة والتحكم الذكي في الخدمات، وشبكة اتصال عالمية آمنة للشركات متعددة الفروع، بالإضافة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوظيفها لتحسين تجربة العملاء وتسهيل العمليات اليومية.

وبمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية، صرّح المهندس أشرف الإمام، رئيس قسم الاتصالات الثابتة للشركات والمجمعات التجارية في ڤودافون بيزنس:"تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع موبكو للتطوير العقاري التزام ڤودافون بيزنس بتقديم حلول اتصال متطورة ومصممة خصيصًا للمشاريع الإدارية والتجارية المتنوعه. ويُعد مشروع Eastmain نموذجًا رائدًا لهذه المجتمعات، حيث نعمل على توفير بنية تحتية قوية للاتصالات، وإنترنت فائق السرعة، وأنظمة مدن ذكية حديثة، مع دعم فني متكامل من فريق متخصص".

يضيف الإمام: “ نحرص على دعم وتمكين الشركات بأحدث الحلول التكنولوجية التي تحسن كفاءة العمل وتوفر تجربة استثنائية للمستخدم. إنّ الابتكار في البنية التحتية الرقمية هو أساس تطوير مجمعات أعمال ذكية تواكب المستقبل، حيث نقدم حلولًا تتجاوز البنية التحتية التقليدية عن طريق نظام رقمي متكامل يلبي احتياجات الحاضر ويواكب تطورات المستقبل."

من جانبه، علق الدكتور مصطفى مؤنس، الرئيس التنفيذي لشركة موبكو العقارية مصر: " يسرّنا الإعلان عن شراكتنا مع ڤودافون بيزنس في مشروعنا Eastmain. ففي ظل بيئة الأعمال الحالية، أصبح الإنترنت السريع والاتصال الموثوق من الضروريات الأساسية للشركات ومؤسسات الأعمال. إننا في Eastmain ندرك تمامًا أهمية الاتصال عالي الجودة لضمان سير العمليات التجارية بسلاسة. من ناحية أخرى تُجسِّد هذه الشراكة مع ڤودافون بيزنس التزامنا بتوفير بنية تحتية شبكية متكاملة وفعّالة لعملائنا، وهو ما يُعد عنصرًا جوهريًا في تعزيز الإنتاجية وتحقيق النجاح داخل مشروع Eastmain"

يُعد Eastmain مشروعًا تجاريًا متكاملًا ومتعدد الاستخدامات يضم مكاتب وعيادات ومتاجر عالمية، ويقع في قلب المربع الذهبي ضمن المناطق التجارية والسكنية القائمة، ومن المقرر أن يحدث تحولًا في المشهد التجاري والتجاري في القاهرة الجديدة بمصر. يقدم المشروع مزيجًا معماريًا من التطور والوظائف والترفيه، وهو مفهوم مبتكر مصمم لتعزيز الاتصال وتعزيز الإبداع والإنتاجية داخل المساحات التي تركز على تعزيز التواصل الاجتماعي، مما يضع معيارًا جديدًا للمشهد التجاري المتطور.

تأسست مجموعة موبكو في عام 2001 في المملكة العربية السعودية، وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص ومتكاملة رأسيًا في مجالات البناء والتطوير العقاري والتعليم. تسعى موبكو لتطوير وإدارة وتملك المجتمعات السكنية والمرافق التجارية والطبية والتجارية والتعليمية في جميع أنحاء العالم، ويبلغ حجم أعمالها أكثر من 6 مليارات ريال سعودي خلال السنوات الخمس الماضية، وقامت بتنفيذ أكثر من 150 مشروعًا.

-انتهى-