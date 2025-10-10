في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

يحتفل اليوم الفنان محمد منير أو “الكينج” كما يلقبه جمهوره بعيد ميلاده، حيث يعد واحدا من أهم المطربين في تاريخ الغناء المصري والعربي.

ولد محمد منير في مثل هذا اليوم عام 1954، في قرية منشية النوبة بأسوان، واسمه كاملًا هو محمد منير أبا زيد جبريل.

انتقل مع أسرته للعيش في مدينة القاهرة، وتخرج في كلية الفنون التطبيقية في قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون ولحبه للغناء حاول أن يصل صوته إلى الدائرة النوبية المحيطة به، فوصل صوته إلى الفنان أحمد منيب الذي تبناه فنياً ودربه على ألحانه لأغنيات نوبية وغير نوبية.

كان أول ألبومات محمد منير “علموني عنيكي” والذى كان يحمل اسم “أمانة يا بحر” في تجربته الأولى مع الموسيقار هاني شنودة والشاعر عبدالرحيم منصور، لكن الألبوم لم يحقق النجاح المرجو منه، وهو ما أرجعه هاني شنودة في حوار صحفي لعدم تقبل الناس لفكرة ظهور مطرب أسمر اللون، ولذا وبعد أن أطلق منير ألبومه الثاني مع شنودة والذي حمل اسم “بنتولد” تمت إعادة إصدار ألبوم “أمانة يا بحر” مرة أخرى ولكن هذه المرة تحت اسم آخر وهو “علموني عنيكي”

وفى الثمانينيات كانت الانطلاقة الحقيقية لمنير بعد إطلاقه 5 ألبومات منها “اتكلمي”، “بريء”، “وسط الدايرة” و"شبابيك"6، وتوالت ألبومات منير الغنائية ليقدم لجمهوره ما يقارب ألف أغنية.

شارك محمد منير في 16 فيلماً سينمائياً، منها “حدوتة مصرية” و"المصير" كما شارك بصوته في 17 مسلسلاً درامياً وأصدر لهم ألبومين غنائيين، هما “مقدرش” في 1988، و"حبيبتى" في 1998، وكان مسلسل “المغني” الذي قدمه في شهر رمضان 2016 آخر مسلسلاته ليبلغ رصيده منها 3 فقط.