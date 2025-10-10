قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

شهادات مؤلمة في برنامج ست ستات: مضاعفات التجميل كادت تودي بحياة فنانة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

في حلقة جديد من برنامج "ست ستات" المذاع على قناة DMC، كشفت فنانة ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تجربتين صادمتين مع عمليات التجميل، وسط تحذيرات من مخاطر اللجوء إلى إجراءات غير آمنة أو أطباء غير مختصين.

الفنانة ميسرة: من حقنة تجميل إلى تسمم شامل

روت الفنانة ميسرة تجربتها الصادمة، حيث خضعت لـ"حقن دهون في الوجه"، إلا أن العملية تسببت في مضاعفات خطيرة؛ بسبب تلوث الحقنة ببكتيريا موجودة في المستشفيات.

وقالت: “الحقنة لم تكن معقمة، والطبيب الأول نصحني بفتح الجرح، لكنني لجأت لطبيب آخر قلل من خطورة الحالة”.

واستطردت: “بعد ساعات، تم نقلي إلى المستشفى نتيجة حالة تسمم شديد، حيث خضعت للعلاج لمدة 10 أيام؛ لتنقية الجسم من السموم”.

ووجهت ميسرة رسالة قوية: "اعملي اللي محتاجاه بس، واسألي كويس قبل أي خطوة.. مش كل دكتور مشهور شاطر".

كنزي مدبولي: كادت تفقد بصرها بسبب فيلر

أما كنزي مدبولي، صانعة المحتوى، فتعرضت لتجربة لا تقل قسوة، بعد خضوعها لحقن فيلر في الأنف لتصحيح عيب بسيط، وفي اليوم التالي، ظهرت بقع بيضاء وألم شديد، وأكدت لها الطبيبة أن الأمر بسيط، لكن خلال ساعات تحولت الأنف إلى اللون الأزرق وتفاقمت الأعراض.

وبعد استشارة طبيبة أخرى، اكتشفت أنها تعاني من انسداد في الأوعية الدموية، وكان الوقت المتبقي لتفادي الكارثة لا يتجاوز الساعة.

وتابعت "كان ممكن أدخل في عمى دائم أو أتعرض لجلطة في المخ"، نقلًا عن تحذير الطبيبة الثانية.

ست ستات التجميل مخاطر التجميل

