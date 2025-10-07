غادة عادل عن خضوعها لعملية تجميل: طلبت من الدكتور ميغيرش حاجة فيا

علّقت الفنانة غادة عادل على خضوعها لعملية شدّ وجه، موضحة أنها اتخذت القرار بسبب مشاكل قديمة في بشرتها، وأكدت أنها سعيدة بالنتيجة، حيث استعادت ملامحها الطبيعية لكن في شكل أصغر سنًا.



وأضافت "عادل"، خلال حوار مع الاعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها الصورة المذاع على شاشة النهار أن العملية التي أجرتها جعلتها تشعر بأنها أصبحت أصغر دون أن تتغير ملامحها، قائلة:"أحلى حاجة في العملية إنها بترجعك أصغر، مش بتغير فيكي حاجة".

كنت عاملة فيلر دائم زمان



وأكدت أنها كانت حريصة على الحفاظ على شكلها الطبيعي، موضحة: "أنا قولت للدكتور إني مش عايزة أبان متغيرة، ولا أبان أحلى من الطبيعي".

وأضافت: "كنت عاملة فيلر دائم زمان، وعمل لي مشاكل كتير، ولما شيلته رجع شكلي زي ما أنا".



وأوضحت أنها لا ترى أي مانع من إجراء عمليات التجميل طالما تجعل الإنسان يشعر بالرضا والسعادة، قائلة: "أي حاجة نفسي فيها هعملها.. ليه لأ؟".



واختتمت حديثها بتشبيه بسيط يعبر عن وجهة نظرها، قائلة:"زي ما بنهتم باللبس والمكياج والشعر عشان شكلنا يبقى حلو، فـ ليه لأ؟".