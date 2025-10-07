غادة عادل: أنا بصاحب ولادي مش بس أمهم.. ومش بضايقهم

علّقت الفنانة غادة عادل على لحظة بكائها في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، حيث لم تتمالك نفسها أثناء تواجدها برفقة نجلها عبد الله، قائلة:"كان معي عبد الله، وهو الابن الأوسط بالنسبة لي، وأنا في البيت مش بس أم لأولادي، لكن كمان صديقتهم وأختهم، وده شيء مريحنا كلنا".



وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، ردًا على سؤال لميس: "هل إنتِ أم مسيطرة؟"، فقالت:"لا طبعًا، زي ما قلت، أنا صديقتهم كلهم وأختهم، مش بس أم. لا بضيّقهم، ولا حد فيهم بيضيّقني".

وردًا على سؤال الحديدي: "هل فيه حد من أولادك هيتجوز قريب؟"، أجابت غادة ممازحة:"محدش فيهم بيفكر في الجواز، إحنا مبسوطين كده مع بعض. همّ خايفين يتجوزوا، فأنا اللي أتجوز!"فردّت لميس مازحة: "وفيها إيه يعني؟"، لتعلق غادة:"ما هو علشان كده عملت الفيلم، يمكن يكون تمهيد ليهم".

وعندما سألتها لميس الحديدي: "هل ممكن قلب غادة عادل يدق تاني؟"، أجابت:"زي ما قلنا في الفيلم، طول ما القلب بينبض، يبقى ممكن يدق تاني، وهيدق. ولو لقيت إنسان يستحق، أكيد هحبه".

أما عن الرجل الذي قد يستحق قلبها من وجهة نظرها، فقالت:"أي إنسان كويس، قلبه نظيف، أكيد هحبه. أنا بحب الطيبين. في حياتي كلها، حتى الناس اللي شغالين معايا، بحب الناس اللي عندها رحمة وعطاء، ومفيش مصالح. أي إنسان جواه المشاعر دي... هحبه".