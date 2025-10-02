مقدرش أتدخل.. ابن غادة عادل يكشف تفاصيل خضوع والدته لعملية تجميل

كشف عبدالله مجدي الهواري -في لقاء مع برنامج ET بالعربي- تفاصيل خضوع والدته الفنانة غادة عادل، لعملية شد الوجه (Face Lifting)، خلال الفترة الماضية.

وقال ابن غادة عادل، في اللقاء: «هي عملت عملية تجميل في الوجه من ورايا هي والدتي مقدرش أقولها حاجة، أنا ماسك شغلها لما بتتعاقد على عمل جديد الناس بيكلموني أنا، لكن برا الشغل دي حياتها الشخصية مقدرش أتدخل فيها».

أعمال غادة عادل

ويعرض للفنانة غادة عادل، في السينمات فيلم فيها إيه يعني، التي تلعب بطولته مع الفنان ماجد الكدواني، وبدأ عرضه بالسينمات من أول أكتوبر الجاري.

فيلم فيها ايه يعنى

طرح المنتج أحمد الجناينى برومو فيلم "فيها ايه يعني"، بطولة النجوم ماجد الكدواني وغادة عادل وأسماء جلال ومصطفي غريب وميمى جمال وريتال عبد العزيز، استعدادا لعرضه بالسينمات بدءاً من 1 أكتوبر.

ظهر أبطال العمل بشكل مختلف جمعتهم المواقف الكوميدية وأيضاً المؤثرة، مع الطابع الرومانسي، كما شهد الإعلان مشاركة الفنان سليمان عيد فى أخر ظهور له قبل رحيله منذ عدة أشهر، ويقدم أيضاً النجم أحمد سعد أغنية ضمن أحداث العمل، وظهور خاص للمؤلف والممثل أيمن وتار والفنان الشاب عبد الرحمن محمد أحد أبطال فيلم الحريفة.



قصة فيلم فيها ايه يعنى

تدور أحداث فيلم "فيها ايه يعنى" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة إن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم فيها ايه يعنى

فيلم "فيها إيه يعني" من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.