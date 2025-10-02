حد يسيب القمر دي؟.. عبد الله نجل غادة عادل يكشف كواليس طلاقها من والده

علق عبد الله مجدي الهواري، عن انفصال والدته الفنانة غادة عادل عن والده، وذلك في تصريحات أثناء العرض الخاص لفيلم فيها إيه يعني؟!.

وقال عبد الله مجدي الهواري: “ماما وبابا صحاب جدًا، وأنا مش حاسس إنهم اتطلقوا، بابا دايمًا بييجي يتغدى ويتعشى معانا، وبعد ما يخلص تمرينه بيجلنا، وعمري ما شوفتهم بيتخانقوا لا قبل ولا بعد الطلاق، حتى أنا استغربت وقت الطلاق، وقلت له: فيه إيه يا حج.. حد يسيب القمر المزة دي؟”.

قصة فيلم فيها ايه يعنى

تدور أحداث فيلم "فيها ايه يعنى" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة إن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم فيها ايه يعنى

فيلم "فيها إيه يعني" من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.