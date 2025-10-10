سناء منصور: لو أخدت مليون جنيه مستحيل أعمل عملية تجميل.. اعرف السبب

كشفت الإعلامية سناء منصور، خلال حديثها في برنامج "ست_ستات" على قناة dmc، عن موقفها الرافض تمامًا لعمليات التجميل، موضحة أن تجربتها السابقة مع أحد الإجراءات الطبية تركت أثرًا سيئًا على بشرتها بسبب نوع جلدها الخاص.

وقالت سناء منصور:"أنا نوع جلدي مختلف، عملت عملية بسيطة كانت 2 سنتي، وبعد شهور بقت 8 سنتي وبقت علامة كبيرة، وتحولت لحاجة أشبه بعيب خلقي، فلو دفعوا لي مليون جنيه، مستحيل أعمل عملية تجميل".

وأشارت إلى أن الجمال الحقيقي لا يُقاس بالشكل أو الجراحة، بل هو في الروح والجاذبية، وفي الشخصية التي تترك أثرًا جميلًا لدى الناس.

واختتمت بقولها:"الجمال الحقيقي عمره ما كان في عمليات التجميل.. الجمال في الجاذبية، والروح الحلوة، والشخصية اللي بتسيب أثر عند الناس