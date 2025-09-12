قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفعة لـ تل أبيب.. الإمارات تغلق أبواب معرض دبي للطيران أمام الشركات الإسرائيلية
هل يكرر التتويج؟ 5 مباريات مهمة للأهلي تحدد مصير النحاس أبرزها مواجهة الزمالك
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

سناء منصور تسترجع ذكريات "الونس" ودفء الطفولة في "ست ستات"

منار عبد العظيم

كشفت الإعلامية سناء منصور، خلال تقديمها لحلقة من برنامج "ست ستات" على قناة DMC، عن واحدة من ذكرياتها الدافئة مع مفهوم "الونس"، والتي كانت نقطة تحول في حياتها الشخصية والمهنية.

وقالت سناء:"والدي كان قاضي كبير، وكانت ظروف عمله تبعده عن البيت حوالي 4 أيام في الأسبوع، وكنت طفلة في عمر السبع سنوات، فكان يختار لي كتابًا من مكتبته الضخمة، ويقول لي: اقعدي اقريه ولما أرجع نتناقش فيه."

وأضافت:"كنت بقرأ الكتاب بسرعة قبل رجوعه، علشان أكون جاهزة للنقاش.. وده خلاني أتونس بالكتاب كأنه هو معايا، وده السبب اللي خلاني أحب القراءة والكتابة وأدخل مجال الصحافة".

 "روايات الهلال" كانت بوابة الونس في الطفولة

وأشارت سناء إلى أن والدها كان يختار لها باستمرار كتبًا قيّمة ومؤثرة، من بينها "روايات الهلال" للمؤلف جورجي زيدان، والتي قالت عنها:"كانت الروايات دي عالمي الصغير وأنا طفلة.. كنت بعيش معاها تفاصيل كتير، وهي اللي خلتني أتعلق بعالم الكتابة والكلمة".

 ست ستات.. مساحة حرة لتجارب المرأة المصرية

يُذكر أن برنامج "ست ستات" يُعرض على قناة DMC، وتقدمه مجموعة من الإعلاميات هن:
سالي شاهين، نهى عبد العزيز، شريهان أبو الحسن، آية جمال الدين، جاسمين طه زكي، وسناء منصور.

وتُعرض الحلقات على مدار الأسبوع، حيث تقدم كل إعلامية البرنامج في يوم مختلف، بينما تجتمع المذيعات الست في حلقة يوم الجمعة لمناقشة قضية مجتمعية أو إنسانية من منظور نسائي متنوع.

 برنامج اجتماعي يمس حياة كل بيت

يسلط "ست ستات" الضوء على قضايا المرأة والمجتمع والأسرة، من خلال فقرات متنوعة تعكس اهتمامات الشارع المصري، وتتناول مواضيع تمس الحياة اليومية، مثل العلاقات، التربية، الصحة النفسية، والذكريات التي تصنع ملامح الشخصية.

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب

منتجات الحلال

روسيا ترفع صادراتها من "منتجات الحلال" في 2024 بزيادة قدرها 82% خلال عام

الأمم المتحدة

تفاصيل قرار الأمم المتحدة بتأييد إعلان نيويورك بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

السفير عاطف سالم

سفير مصر السابق في تل أبيب لـ صدى البلد: قرارات الاغتيال في إسرائيل تعود لرئيس الحكومة

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

