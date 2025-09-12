سناء منصور تسترجع ذكريات "الونس" ودفء الطفولة في "ست ستات"

كشفت الإعلامية سناء منصور، خلال تقديمها لحلقة من برنامج "ست ستات" على قناة DMC، عن واحدة من ذكرياتها الدافئة مع مفهوم "الونس"، والتي كانت نقطة تحول في حياتها الشخصية والمهنية.

وقالت سناء:"والدي كان قاضي كبير، وكانت ظروف عمله تبعده عن البيت حوالي 4 أيام في الأسبوع، وكنت طفلة في عمر السبع سنوات، فكان يختار لي كتابًا من مكتبته الضخمة، ويقول لي: اقعدي اقريه ولما أرجع نتناقش فيه."

وأضافت:"كنت بقرأ الكتاب بسرعة قبل رجوعه، علشان أكون جاهزة للنقاش.. وده خلاني أتونس بالكتاب كأنه هو معايا، وده السبب اللي خلاني أحب القراءة والكتابة وأدخل مجال الصحافة".

"روايات الهلال" كانت بوابة الونس في الطفولة

وأشارت سناء إلى أن والدها كان يختار لها باستمرار كتبًا قيّمة ومؤثرة، من بينها "روايات الهلال" للمؤلف جورجي زيدان، والتي قالت عنها:"كانت الروايات دي عالمي الصغير وأنا طفلة.. كنت بعيش معاها تفاصيل كتير، وهي اللي خلتني أتعلق بعالم الكتابة والكلمة".

ست ستات.. مساحة حرة لتجارب المرأة المصرية

يُذكر أن برنامج "ست ستات" يُعرض على قناة DMC، وتقدمه مجموعة من الإعلاميات هن:

سالي شاهين، نهى عبد العزيز، شريهان أبو الحسن، آية جمال الدين، جاسمين طه زكي، وسناء منصور.

وتُعرض الحلقات على مدار الأسبوع، حيث تقدم كل إعلامية البرنامج في يوم مختلف، بينما تجتمع المذيعات الست في حلقة يوم الجمعة لمناقشة قضية مجتمعية أو إنسانية من منظور نسائي متنوع.

برنامج اجتماعي يمس حياة كل بيت

يسلط "ست ستات" الضوء على قضايا المرأة والمجتمع والأسرة، من خلال فقرات متنوعة تعكس اهتمامات الشارع المصري، وتتناول مواضيع تمس الحياة اليومية، مثل العلاقات، التربية، الصحة النفسية، والذكريات التي تصنع ملامح الشخصية.