جدة تكتسح التيك توك .. حكاية البلوجر ماجدة خليل ورحلتها في تعليم اللغة الفرنسية

في حلقة مؤثرة من برنامج "ست ستات" المذاع على قناة DMC، سلطت الإعلامية سالي شاهين الضوء على قصة إنسانية مميزة لمعلمة اللغة الفرنسية ماجدة خليل، التي قررت بعد الإحالة إلى سن التقاعد ألا تستسلم للوحدة أو العزلة، بل أن تخلق لنفسها عالماً جديداً مليئاً بالعطاء والإيجابية.

فيديوهات تعليمية وقصصية لمواجهة الوحدة

قالت المعلمة ماجدة خليل خلال الحلقة:"قررت أعمل فيديوهات على السوشيال ميديا علشان أونس نفسى وأونس الناس بحكاياتى وتعليم اللغة الفرنسية"،

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بمساعدة أحفادها، في محاولة لنشر رسالة مفيدة تجمع بين الترفيه والتعليم، وتثبت أن العطاء لا يتوقف عند سن معين.

آية جمال الدين: العطاء يصنع السعادة

من جانبها، أكدت الإعلامية آية جمال الدين على أهمية أن يكون للإنسان هدف أو نشاط يشاركه مع الآخرين، قائلة:"الونس سبب للضحكة والسعادة، ومن الجميل إن كبار السن يشاركوا فى عمل تطوعى أو يساعدوا فى الجمعيات الخيرية... وده نوع من العطاء".

"ست ستات".. صوت المرأة وقصص من قلب المجتمع

