هل يكرر التتويج؟ 5 مباريات مهمة للأهلي تحدد مصير النحاس أبرزها مواجهة الزمالك
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
توك شو

ما هو الونس؟ مذيعات ست ستات يقدمن إجابات في حلقة خاصة على DMC

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

في حلقة مميزة من برنامج "ست ستات" المذاع على قناة DMC، تناولت الإعلاميات سؤالًا يحمل في طياته الكثير من المعاني الإنسانية:ما هو الونس في الحياة؟

وجاءت الإجابات متنوعة ومليئة بالتجارب الحياتية والرؤى الشخصية حول معنى الشعور بالونس ودوره في مختلف مراحل العمر.

  نهى عبد العزيز: الونس ليس رفاهية.. بل ضرورة

قالت الإعلامية نهى عبد العزيز إن لكل شخص تعريفه الخاص للونس، فقد يكون في صحبة الأصدقاء أو العائلة، أو في لحظات بسيطة مثل الجلوس على مائدة طعام.


وأضافت أن الونس يمنح الحياة طعمًا مختلفًا، مؤكدة أن كبار السن هم الأكثر احتياجًا له، ولو عبر وجود شخص يشاركهم تفاصيل يومهم.

 سناء منصور: بعد الستين.. الأصدقاء كنز لا يُقدّر بثمن

رأت الإعلامية سناء منصور أن الونس يكتسب بعدًا عميقًا مع التقدم في العمر، وتحديدًا بعد الستين، حيث يصبح الأصدقاء القدامى مصدرًا للذكريات والشباب المعنوي.

  جاسمين طه زكي: الونس كلمة "دافئة"

وصفت الإعلامية جاسمين طه زكي الونس بأنه شعور دافئ لا يغيب في أي مرحلة عمرية، مشيرة إلى أن علاقات الجيران في الماضي كانت من أبرز صور الونس الحقيقي، حين كان الناس يسألون عن بعضهم البعض دون مناسبة.

  آية جمال الدين: الأحفاد هم الونس الحقيقي للكبار

أوضحت الإعلامية آية جمال الدين أن الونس بالنسبة لكبار السن كثيرًا ما يتمثل في وجود الأحفاد، فهم يدخلون البهجة على البيوت، ويكسرون روتين الأيام، ويمنحون شعورًا بالحب والانتماء.

  سالي شاهين: الونس قد يكون في النفس أو حتى في النباتات

قالت الإعلامية سالي شاهين إن الونس لا يعني بالضرورة وجود أشخاص كثيرين، بل قد يتحقق في الجلوس مع النفس، أو في ممارسة هواية محببة، أو حتى في الحديث مع النباتات أو رعاية الحيوانات الأليفة، مشددة على أن الونس يقاس بصدق المشاعر، لا بعدد الأشخاص.

ويُعرض برنامج "ست ستات" على قناة DMC يوميًا، ويقدمه مجموعة من الإعلاميات هن:
سالي شاهين، نهى عبد العزيز، شريهان أبو الحسن، آية جمال الدين، جاسمين طه زكي، وسناء منصور.

تتوزع الحلقات بينهن طوال أيام الأسبوع، بينما تُعرض حلقة الجمعة بمشاركة جميع المذيعات، لمناقشة قضية مجتمعية من زوايا مختلفة.

برنامج ست ستات قناة DMC الشعور بالونس

